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Українці проти доступу податкової до банківських даних – результати опитування

Катерина Іванова
glavcom.ua
Українці проти доступу податкової до банківських даних – результати опитування
Дослідження проводилось з 5 лютого по 4 березня 2024 року. На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 2008 респондентів у віці 18 років і старше
фото з відкритих джерел

Мінфін пропонує скасувати заборону щодо розкриття податковим органам банківської таємниці про рух коштів на рахунках боржника

Близько 63.3% українців не підтримують ідею Міністерства фінансів України надати доступ податковим органам до банківської таємниці без рішення суду.

Про це свідчать результати дослідження Київського міжнародного інституту соціології, зробленого на замовлення Центру соціально-економічних досліджень CASE Україна.

Результати опитування:

  • 47,7% не підтримують повністю;
  • 15,6% швидше не підтримують;
  • 13,4% швидше підтримують;
  • 16, 6% підтримують;
  • 6,6% важко відповісти;
  • 0,1% відмовилися відповідати.

Тобто, підтримують у той чи інший спосіб пропозицію Мінфіну лише 30% респондентів.

Національна стратегія доходів на 2024-2030 роки, яку підготувало Міністерство фінансів України, пропонує скасувати заборону щодо розкриття податковим органам банківської таємниці про наявність та рух коштів на рахунках боржника (платника податків).

Українці проти доступу податкової до банківських даних – результати опитування фото 1

Дослідження проводилось з 5 лютого по 4 березня 2024 року.

Нагадаємо, український бюджет потребує додаткових надходжень. На цьому тлі Кабінет міністрів України готує законопроєкт, яким, зокрема, пропонується запровадження військового збоу для ФОПів. 

Також народні депутати пропонували запровадити спеціальний режим оподаткування доходів, одержаних фізособами від здійснення окремих видів діяльності. Йшлося, зокрема, про кур'єрів, таксистів, а також майстрів манікюру, перукарів і не тільки.

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Теги: банк Україна Державна податкова служба

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