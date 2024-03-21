Банки Китаю почали блокувати платежі з Росії у юанях

Китайські банки бояться вторинних санкцій та тиску з боку Сполучених Штатів

Великі китайські банки перестали приймати платежі в юанях з Росії та почали повертати такі транзакції клієнтам. Про це російському виданню «Известия» розповів гендиректор АТ «Перша Група» Олексій Порошин.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами Порошина, серед тих, хто відмовився від російських платежів, як мінімум вісім кредитних організацій: Ping An Bank і Bank of Nengbo (займають 13 і 15 місця по капіталізації), Great Wall West China, Dongguan Rural Commercial, China Guangfa, Kunshan Rural Commercial, Shenzhen Rural Commercial та China Zheshang.

Також юаневі платежі не проходять через банки з міжнародною участю: CitiBank, Standard Chartered Bank, HSBC, JP Morgan, BNP Paribas, Deutsche Bank та Mizuho Bank. Але більшість із них перестала проводити операції з російськими клієнтами ще два роки тому, уточнили співрозмовники видання у банківській сфері.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Китайські кредитні організації блокують юаневі платежі із середини січня. Джерело видання зазначило, що нові обмеження викликані побоюваннями через можливе запровадження вторинних санкцій та тиску з боку США. Деякі банки повідомляли своїх клієнтів, що вони тимчасово припиняють проводити транзакції в юанях з Росією, але офіційно не публікували цю інформацію.

Відмова приймати платежі у юанях ускладнить проведення розрахунків для російських компаній. За словами російських фінансистів, розрахунки можуть бути продовжені декількома способами: через російський банк, платежі від якого ще приймають у Китаї, за допомогою відкриття філії компанії в КНР чи іншій «дружній країні, а також партнерів у Гонконгу».

Нагадаємо, через санкційний тиск зі сторони США головний державний банк Дубая Emirates NBD закрив деякі рахунки російських олігархів і торговців російською нафтою. Банк закрив російський підрозділ і багато російських рахунків. Під закриття також потрапили компанії азербайджанського бізнесмена Етібара Джамаледдіна огли Еййуба, які займаються торгівлею російською нафтою.

Також турецькі банки почали масово блокувати платежі з Росії, внаслідок чого паралізована торгівля, а найбільші роздрібні мережі РФ зіткнулися з проблемами з доставкою вантажів імпортних товарів. Тоді російські банки зіткнулися з проблемою у проведенні платежів та переказів у турецьких лірах, а деяким із них закрили рахунки.