Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Банки Китаю почали блокувати платежі з Росії у юанях

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Банки Китаю почали блокувати платежі з Росії у юанях
Як мінімум вісім кредитних організацій Китаю блокують юаневі платежі з РФ із середини січня
фото з відкритих джерел

Китайські банки бояться вторинних санкцій та тиску з боку Сполучених Штатів

Великі китайські банки перестали приймати платежі в юанях з Росії та почали повертати такі транзакції клієнтам. Про це російському виданню «Известия» розповів гендиректор АТ «Перша Група» Олексій Порошин.

За словами Порошина, серед тих, хто відмовився від російських платежів, як мінімум вісім кредитних організацій: Ping An Bank і Bank of Nengbo (займають 13 і 15 місця по капіталізації), Great Wall West China, Dongguan Rural Commercial, China Guangfa, Kunshan Rural Commercial, Shenzhen Rural Commercial та China Zheshang.

Також юаневі платежі не проходять через банки з міжнародною участю: CitiBank, Standard Chartered Bank, HSBC, JP Morgan, BNP Paribas, Deutsche Bank та Mizuho Bank. Але більшість із них перестала проводити операції з російськими клієнтами ще два роки тому, уточнили співрозмовники видання у банківській сфері.

Китайські кредитні організації блокують юаневі платежі із середини січня. Джерело видання зазначило, що нові обмеження викликані побоюваннями через можливе запровадження вторинних санкцій та тиску з боку США. Деякі банки повідомляли своїх клієнтів, що вони тимчасово припиняють проводити транзакції в юанях з Росією, але офіційно не публікували цю інформацію.

Відмова приймати платежі у юанях ускладнить проведення розрахунків для російських компаній. За словами російських фінансистів, розрахунки можуть бути продовжені декількома способами: через російський банк, платежі від якого ще приймають у Китаї, за допомогою відкриття філії компанії в КНР чи іншій «дружній країні, а також партнерів у Гонконгу».

Нагадаємо, через санкційний тиск зі сторони США головний державний банк Дубая Emirates NBD закрив деякі рахунки російських олігархів і торговців російською нафтою. Банк закрив російський підрозділ і багато російських рахунків. Під закриття також потрапили компанії азербайджанського бізнесмена Етібара Джамаледдіна огли Еййуба, які займаються торгівлею російською нафтою.

Також турецькі банки почали масово блокувати платежі з Росії, внаслідок чого паралізована торгівля, а найбільші роздрібні мережі РФ зіткнулися з проблемами з доставкою вантажів імпортних товарів. Тоді російські банки зіткнулися з проблемою у проведенні платежів та переказів у турецьких лірах, а деяким із них закрили рахунки.

Читайте також: Російські компанії масово банкрутують: ЗМІ шокували кількістю
Теги: росія банк Китай санкції США гроші

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Метью Міллер прокоментував сьогоднішнє звернення Придністров'я до Росії із проханням про «захист від Молдови»
Держдеп США відреагував на заклик Придністров'я до Росії щодо «захисту»
28 лютого, 22:30
Українська дипломатія в Африці. У Нігерії відбувся показ фільму «20 днів у Маріуполі»
Українська дипломатія в Африці. У Нігерії відбувся показ фільму «20 днів у Маріуполі»
26 лютого, 11:07
Замість акацій саджають ялинки
Скандал у Краматорську: жителі обурені заміною дерев у центрі міста
29 лютого, 12:02
Директор молдавської спецслужби заявив, що Росія розхитуватиме ситуацію в Молдові через провокування економічної кризи, та дестабілізації громадського спокою, що буде супроводжуватися потужною пропагандою
Євроінтеграція Молдови. Голова молдавських спецслужб викрив підступний план Росії
5 березня, 19:27
Нацбанк відслідкував, як змінились об’єми і структура витрат українців за кордоном від початку війни
Як українські біженці витрачають гроші в різних країнах ЄС: дані Нацбанку
7 березня, 09:43
Київ очікує від Папи «сигналів у бік світової спільноти про необхідність негайного об’єднання сил для забезпечення перемоги добра над злом»
МЗС викликало посланця Ватикану через скандальні заяви Папи Римського
11 березня, 20:30
У Рязані пролунали вибухи: спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі
У Рязані пролунали вибухи: спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі
13 березня, 07:00
Російські добровольці анонсували складніші цілі для своїх місій в найближчі місяці
Легіон «Свобода Росії» назвав свою кінцеву мету
13 березня, 18:15
Наразі Кремль витрачає значні кошти на соціальну підтримку, аби переконати росіян у хорошому житті при Путіні
Торік рівень бідності в Росії сягнув історичного мінімуму – Bloomberg
14 березня, 16:26

Економіка

Один з головних покупців російської нафти відмовився приймати танкери з РФ
Один з головних покупців російської нафти відмовився приймати танкери з РФ
Банки Китаю почали блокувати платежі з Росії у юанях
Банки Китаю почали блокувати платежі з Росії у юанях
Прибутки від примусової праці у світі: EUobserver ошелешив сумою
Прибутки від примусової праці у світі: EUobserver ошелешив сумою
Польща пропонує зрівняти санкції щодо Білорусі та Росії – ЗМІ
Польща пропонує зрівняти санкції щодо Білорусі та Росії – ЗМІ
Уряд США виділив Intel майже $20 млрд: на що спрямовані кошти
Уряд США виділив Intel майже $20 млрд: на що спрямовані кошти
Євросоюз перерахував 4,5 млрд євро макрофіну Україні
Євросоюз перерахував 4,5 млрд євро макрофіну Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
49K
Влада Польщі домовилася з фермерами про заборону транзиту агропродукції з України
21K
Куди піти з дітьми: 10 цікавих музеїв Києва
21K
Знайдену зброю можна буде залишати собі – схвалено законопроєкт у першому читанні
18K
Червоноград на Львівщині отримає неочікувану назву
8577
Одна з країн ЄС підтвердила перебування західних військ в Україні
8391
Після скандалу з начальником метро Кличко взявся сам рятувати підземку (фото)

Новини

Ferrexpo звертає увагу на некоректну інформацію, що була розповсюджена деякими українськими ЗМІ
Вчора, 16:46
Бронювання працівників. Економіст прокоментував пропозицію про «35 тис. грн»
Вчора, 14:48
Де в Україні будуть дощ і мокрий сніг: прогноз погоди на 19 березня
19 березня, 05:50
Опади, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 18 березня
18 березня, 05:50
Початок Великого посту. Що відзначаємо 18 березня
18 березня, 00:00
Зеленський: У цій війні вирішується, чи вдасться Путіну розширити зону руїн у Європі та світі
17 березня, 20:30

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua