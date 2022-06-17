Відшкодування за зруйноване майно: інструкція та важливі деталі

Влада розповіла, як отримати компенсації за пошкоджене майно

Офіс президента розповів, як отримати відшкодування збитків за пошкоджене війною майно. «Главком» публікує покрокову інструкцію, яку озвучив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко на брифінгу.

Як отримати компенсацію за зруйноване майно

Власник пошкодженого/зруйнованого будинку або квартири може самостійно подати заяву через «Дію» (на сайті або в додатку). Якщо у вас не має можливості скористатися онлайн реєстрацією, заяву можна подати через ЦНАП або нотаріуса. Подати заяву можна незалежно від того де ви перебуваєте. Це стосується як фізичних, так і юридичних осіб.

Наступним кроком органи місцевого самоврядування створюють спеціальні комісії для огляду пошкодженого майна. До складу комісії входять фахівці з вищою освітою у галузі «Будівництво та архітектура» та уповноважені представники власника або балансоутримувача об'єкта.

Після перевірки об’єкта Комісія створює акт обстеження будинку/квартири. В разі значних пошкоджень органи місцевого самоврядування залучають експертів та складають звіт з технічного обстеження, куди входить висновок щодо можливості подальшої експлуатації будівлі.

Перед виїздом на об’єкт проведення обстеження Комісія інформує власника про дату та час перевірки. На деокупованих територіях в більшості органах місцевого самоврядування комісії вже проводять огляди.

Протягом місяця в «Дії» з'явиться можливість для комісій створювати акти огляду. Заява та висновок комісії по кожному окремому об’єкту будуть вноситись до Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

Важливо! Якщо комісія вже сформувала акт по пошкодженому майну, це ні в якому разі не виключає необхідності подання заяви через «Дію» або ЦНАП. Оскільки саме ця заява буде підставою для компенсації.

Якщо ви вже подали заяву про пошкодження майна в «Дії», його не треба дублювати в ЦНАПі. Через «Дію» немає опції запросити комісію для огляду пошкодженої нерухомості на конкретний час. Комісія сама визначає час та дату огляду та проінформує вас окремо.

Важливі деталі

Офіс президента звертає увагу, що подання заяви про злочин до ЄРДР (фіксується поліцією), щодо пошкодження майна – це окрема процедура. Відсутність такої заяви не буде підставою для невиплат. Але громадяни України можуть скористатися своїм правом та звернутися до правоохоронних органів з заявою про злочин у зв'язку з заподіянням шкоди через збройну агресію російської федерації.

Якщо ви маєте можливість і вирішили відновити пошкоджене житло самостійно для того, щоб отримати в подальшому компенсацію за нанесені збитки і не хочете очікувати приїзду державної комісії для обстеження, можете замовити обстеження пошкоджень приватною компанією, але при цьому кошти за проведення обстеження компенсуватися не будуть, а складений акт переданий в органи місцевого самоврядування буде компенсований державою відповідно до закону який буде прийнято.

Для цього необхідно надати письмове повідомлення про початок робіт органам місцевого самоврядування або військовій адміністрації, а після закінчення обстеження надати копію звіту про обстеження.

Порядок отримання компенсації буде визначено окремим законом. Як тільки його ухвалять і буде визначено механізм виплат – влада буде інформувати додатково.

Раніше повідомлялося, що внутрішньо переміщені особи, які повернулися на постійне місце проживання, але мають зруйноване житло, продовжать отримувати допомогу на проживання.

Заявки на відшкодування за зруйноване житло вже подало понад 25 тис. українців

Як раніше повідомлялося, уряд подовжив термін отримання допомоги вимушеним переселенцям. До слова, ЮНІСЕФ здійснить одноразові виплати українським сім’ям.