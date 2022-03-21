Як отримати компенсацію від держави за прихисток переселенців та скільки повернуть

Власникам житла дали інструкцію, як діяти, щоб отримати кошти

Інформацію можна буде подати трьома способами

Власники житла, які безкоштовно прихистили в себе переселенців, отримають грошові компенсації на комунальні послуги – по 450 грн на кожну особу. Відповідну суму затвердив Кабінет Міністрів.

«Власники житла, які безкоштовно прихистили внутрішньо переміщених осіб, отримають гарантовану державну підтримку в розмірі близько 450 грн на місяць за кожну прийняту особу, незалежно від віку, для компенсації витрат на комунальні послуги», – розповів міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Алгоритм дій для отримання компенсації за прихисток переселенців:

Потрібно повідомити місцеву владу про готовність прийняти у себе переселенців. Це можна буде зробити трьома способами:

Звернутися до органу місцевого самоврядування із заявою та надати необхідну інформацію. Цю інформацію можна надати через сайт «Прихисток». Невдовзі це можна буде зробити й через застосунок «Дія».

Органи місцевого самоврядування почнуть формувати реєстр житлового фонду, доступного для розміщення. Розселення у житлі буде відбуватись лише за згодою власників житла, які погодились надати прихисток.

Щомісячно власники житла, які безкоштовно прийняли у своїх домівках переміщених осіб, отримуватимуть виплату з бюджету через органи місцевого самоврядування – по 450 грн на кожну особу.

Як відомо, Кабінет Міністрів схвалив виплату компенсації комунальних витрат для українців, які безкоштовно прихистили у себе внутрішньо переміщених людей.

Читайте також: