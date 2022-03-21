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    Економіка та фінанси

    Як отримати компенсацію від держави за прихисток переселенців та скільки повернуть

    Власникам житла дали інструкцію, як діяти, щоб отримати кошти - Як отримати компенсацію від держави за прихисток переселенців та скільки повернуть
    Власникам житла дали інструкцію, як діяти, щоб отримати кошти
    фото: glavcom.ua

    Інформацію можна буде подати трьома способами

    Власники житла, які безкоштовно прихистили в себе переселенців, отримають грошові компенсації на комунальні послуги – по 450 грн на кожну особу. Відповідну суму затвердив Кабінет Міністрів.

    «Власники житла, які безкоштовно прихистили внутрішньо переміщених осіб, отримають гарантовану державну підтримку в розмірі близько 450 грн на місяць за кожну прийняту особу, незалежно від віку, для компенсації витрат на комунальні послуги», – розповів міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

    Алгоритм дій для отримання компенсації за прихисток переселенців:

    • Потрібно повідомити місцеву владу про готовність прийняти у себе переселенців. Це можна буде зробити трьома способами:
    1. Звернутися до органу місцевого самоврядування із заявою та надати необхідну інформацію.
    2. Цю інформацію можна надати через сайт «Прихисток».
    3. Невдовзі це можна буде зробити й через застосунок «Дія».

    Органи місцевого самоврядування почнуть формувати реєстр житлового фонду, доступного для розміщення. Розселення у житлі буде відбуватись лише за згодою власників житла, які погодились надати прихисток.

    • Щомісячно власники житла, які безкоштовно прийняли у своїх домівках переміщених осіб, отримуватимуть виплату з бюджету через органи місцевого самоврядування – по 450 грн на кожну особу.

    Як відомо, Кабінет Міністрів схвалив виплату компенсації комунальних витрат для українців, які безкоштовно прихистили у себе внутрішньо переміщених людей.

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    Як отримати компенсацію від держави за прихисток переселенців та скільки повернуть