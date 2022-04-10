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    Уряд подовжив термін отримання допомоги вимушеним переселенцям

    Шмигаль анонсував щомісячну допомогу для переселенців - Уряд подовжив термін отримання допомоги вимушеним переселенцям
    Шмигаль анонсував щомісячну допомогу для переселенців
    фото: kmu.gov.ua

    Дорослі мають можливість отримати 2 тис. грн та 3 тис. грн на дитину

    Кінцевий строк подання заяви для отримання допомоги вимушеним переселенцям подовжено до 30 квітня. Відповідне рішення Уряд схвалив на засіданні 9 квітня. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

    Вимушені переселенці тепер зможуть скористатися програмою підтримки до кінця квітня. Дорослі мають можливість отримати 2 тис. грн та 3 тис. грн на дитину.

    Раніше уряд змінив порядок надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Як відзначив прем’єр-міністр, оформити статус переселенця тепер можна після працевлаштування.

    Нагадаємо, на засіданні уряду 9 квітня уряд ухвалив рішення про запровадження повного торговельного ембарго для товарів із Росії.

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    Теги: росія окупанти переселенці війна житло Україна уряд окупація Денис Шмигаль #stoprussia
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    Уряд подовжив термін отримання допомоги вимушеним переселенцям