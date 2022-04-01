Заявки на відшкодування за зруйноване житло вже подало понад 25 тис. українців

«Держава поверне нашим людям усе, що зруйнували окупанти»

За кілька днів реєстрації на порталі «Дія» українцями вже подано вже 25 тис. 491 заяву на компенсацію за зруйноване внаслідок бойових дій житло. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму нічному зверненні.

«У державному сервісі «Дія» стартував прийом заявок на компенсацію за зруйновану нерухомість наших громадян. Держава поверне нашим людям усе, що зруйнували окупанти – будинки, квартири тощо. За кілька днів подано вже 25 тисяч 491 заяву. Кількість мешканців у цих будинках і цих квартирах, які були зруйновані, за нашими підрахунками – 63 тисячі 471 людина. Але ж ми знаємо, що відновлювати треба більше. Значно більше», – сказав глава держави.

Тож він закликав розповідати всім, кому це потрібно, про таку державну програму.

Вже скоро можливість подавати заяви запрацює й офлайн, у ЦНАПах, у звичному для багатьох українців режимі.

Нагадаємо, раніше Зеленський пояснив, як держава компенсує зруйноване житло.

Читайте також: