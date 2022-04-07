ЮНІСЕФ здійснить одноразові виплати українським сім’ям. Які необхідно мати документи?

Фонд допомоги дітям виплачуватиме по 2220 грн на кожного члена сім’ї на місяць

В Україні починає реалізовуватися проєкт Міжнародного надзвичайного фонду допомоги дітям при Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ) щодо соціальної підтримки найбільш вразливих категорій населення. Про це сказано у постанові Кабміну від 5 квітня, передає «Главком».

Претендувати на виплати ЮНІСЕФ зможуть:

сім’ї, до складу яких входять троє і більше дітей, з яких не менш як одна дитина не досягла двох років;

сім’ї, до складу яких входять двоє і більше дітей, з яких не менш як одна дитина має інвалідність.

Виплата допомоги здійснюється в розмірі 2220 гривень на кожного члена сім’ї на місяць, але не більш як для п’ятьох осіб. Кошти надають одноразово одним платежем із розрахунку на три місяці.

Що важливо: виплата допомоги ЮНІСЕФ здійснюється незалежно від отримання особами інших видів допомоги, зокрема, виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.

Для отримання допомоги один з повнолітніх членів сім’ї, яка належить до визначених категорій, подає заявку шляхом заповнення форми на отримання допомоги на офіційному веб-сайті ЮНІСЕФ (register.unicef.org). Після забезпечення технічної можливості заявка на отримання допомоги подається за допомогою засобів Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка порталу «Дія».

У заявці зазначається інформація про всіх членів сім’ї, до якої додається документальне підтвердження належності сім’ї до визначених категорій та номер банківського рахунка (за стандартом IBAN) заявника для виплати допомоги.

Далі ЮНІСЕФ проводить звірку даних і на контактний номер телефону заявника надсилається повідомлення про прийняте рішення щодо виплати допомоги.

В уряді зауважили, що розмір отриманої допомоги від ЮНІСЕФ не враховується під час обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, що надаються, відповідно до законодавства, та не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу.