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    Економіка та фінанси

    Роботодавці отримають компенсацію на зарплати працевлаштованих переселенців: рішення уряду

    Уряд ініціює релокацію підприємств з областей, в яких відбуваються бойові дії - Роботодавці отримають компенсацію на зарплати працевлаштованих переселенців: рішення уряду
    Уряд ініціює релокацію підприємств з областей, в яких відбуваються бойові дії

    Уряд здійснює релокацію підприємств з областей, де ведуться бойові дії, для збереження робочих місць

    З метою збереження економіки уряд здійснює релокацію підприємств з областей, де ведуться бойові дії, що забезпечує не тільки збереження існуючих робочих місць, але й відкриття нових вакансій у вже діючих бізнесах. Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка, міністерка економіки України Юлія Свириденко.

    «Саме в рамках підтримки створення робочих місць запроваджується програма компенсації роботодавцям витрат на зарплату працевлаштованих внутрішньо переміщених осіб у розмірі 6,5 тис. грн за кожного такого працівника протягом двох місяців», − зазначила вона у своєму Facebook.

    Свириденко пояснила, що для цього підприємству потрібно укласти трудовий контракт з громадянином, який є внутрішньо переміщеною особою, і зареєструвати дані про працевлаштовану особу через портал Дія або надати заяву до Державної служби зайнятості.

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    Теги: росія окупанти економіка війна Україна окупація #stoprussia
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    Роботодавці отримають компенсацію на зарплати працевлаштованих переселенців: рішення уряду