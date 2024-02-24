Українець виграв у лотерею понад 1,3 млн грн

Це вже другий Джекпот «Лото Максима» у 2024 році

Щасливий квиток було придбано в інтернеті за 60 грн

Українець 22 лютого 2024 року зірвав 1 356 025 грн у лотерею під назвою «Лото Максима». Відповідна вартість білета склала 60 грн. Виграшний білет був придбано ввечері 22 лютого на сайті UNL.ua, повідомляє пресслужба лотереї.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У своєму лотерейному білеті щасливчик обрав три наступні комбінації:

13 16 20 22 26

06 10 15 22 41

09 13 16 32 36

Під час розіграшу «Лото Максима» № 3421 лототрон визначив як виграшні такі номери: 13 16 20 22 26.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Це означає, що у першій комбінації у гравця збіглося п’ять його номерів з п’ятьма виграшними, і він виграв головний приз.

У лотереї нагадали, що це вже другий Джекпот «Лото Максима» у 2024 році. Перший зірвали менш як місяць тому у Дніпрі, тоді щасливчику дісталось 2 268 000 грн.

У зв’язку з тим, що джекпот «Лото Максима» зірвано, наступний головний приз стартуватиме з 1 000 000 грн і ростиме з кожним тиражем, допоки його не зірвуть знову.

Раніше жителька Великої Британії Джилліан Бейфорд виграла в лотерею $187,5 млн і незабаром розірвала стосунки із сім'єю.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, у США стався випадок просто неймовірного везіння – житель штату Меріленд придбав 15 однакових лотерейних білетів на один і той самий тираж. В результаті розіграшу він зірвав 15 джек-потів по $50 тис. на загальну суму $750 тис., пише UPI.

65-річний житель міста Ацкеєк розповів, що у минулому вже вигравав джек-пот у лотерею, проте вони були невеликими. Поточний виграш за визнанням чоловіка є найбільшим станом на сьогодні. За словами щасливчика, лотерейні білети на розіграш Pick 5 він придбав у магазині Brothers Liquors на Old Fort Road у Форт Вашингтоні.