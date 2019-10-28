Класична лотерея може зникнути в Україні - експерт



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Як розповів Кушнірук, для числової лотереї встановлюються такі ж правила для ідентифікації гравця, як для казино за кожної гри.

Проект закону виставляє до терміналу числових лотерей такі ж вимоги, як і до грального автомату або ставкомату, - Кушнірук

З прийняттям урядового проекту закону про регулювання азартних ігор, діючі лотерейні оператори просто одночасно перестануть працювати.

Таку думку висловив експерт Українського аналітичного центру Борис Кушнірук, повідомляє «Обозреватель».

Текст законопроекту вже опублікований на сайті Верховної Ради.

«У проекті закону лотерейний термінал прирівнюється до грального обладнання. До терміналу числових лотерей проект закону виставляє такі ж вимоги, як і до грального автомату або ставкомату. Але лотерейний термінал працює за принципом касового апарату - проводить тільки реєстрацію чисел і роздруківку квитка, а також перевірку квитка і реєстрацію виплати. На ньому ніяка гра не відбувається. Сама гра в числову лотерею проходить вдома у гравця під час проведення розіграшу оператором. За таких вимог завезти сучасний термінал числових лотерей буде неможливо», - заявив він.

Також, як розповів Кушнірук, для числової лотереї встановлюються такі ж правила для ідентифікації гравця, як для казино за кожної гри. У світовій практиці ж числова лотерея не використовує персоналізований квиток, а гравець при покупці не ідентифікується. Ідентифікація може проходити при виплаті великого призу. Такі правила унеможливлюють продаж навіть одного квитка числової лотереї.

«І ще одне велике нововведення - депозит або банківська гарантія на 420 млн. грн. для лотерейного оператора. Зрозуміло, що жоден інвестор не надасть згоди на таке необґрунтоване заморожування величезних коштів», - підкреслив експерт.

За словами Кушнірука, безліч інших положень проекту також унеможливлюють стандартне і загальноприйняте проведення класичних числових лотерей.

«Це і відсутність регулювання розіграшу числовий лотерей, і ліміт на максимальну ставку числової лотереї, і використання касових апаратів (у числовій лотереї лотерейний термінал є касовим апаратом), і неможливість установки терміналу самообслуговування числових і миттєвих лотерей (по типу вендінгової машини), і неможливість участі в міжнародній числовій лотереї (міжнародна кооперація, Евроджекпот, Євромільйон), і обмеження по маркетингу, і, нарешті, проект закону не містить регулювання, необхідного для інвестування у лотерейне обладнання, центральну систему, налагодження необхідних каналів продажів і проведення розіграшів числових лотерей», - резюмував він.

Як раніше заявила колишня держуповноважена Антимонопольного Комітету України Агія Загребельська, Комісія з регулювання азартних ігор повинна бути максимально незалежною від держави. Чим більшою буде така залежність, тим більшим ризик того, що вона стане годівницею для чиновників.