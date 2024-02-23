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Зеленський заявив, що виграв би вибори, якби вони відбулися

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Зеленський заявив, що виграв би вибори, якби вони відбулися
В інтерв’ю Fox News президент відповів на питання про перенесення виборів
фото: Fox News

Зеленський наголосив, що перенесення виборів під час війни є законним

Президент України Володимир Зеленський вважає, що виграв би президентські вибори, якби вони відбулися. Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу Fox News. 

«Зараз я маю найбільшу підтримку в суспільстві. Тому якщо ми проведемо вибори зараз, то люди оберуть мене. Не треба говорити, що я намагаюся втриматися при владі», – сказав Володимир Зеленський.

Зеленський запевнив, що перенесення виборів під час війни є законним.

«Я не скасовував вибори. Закон каже, що під час воєнного стану не можна проводити вибори. Це не якийсь закон, ухвалений при мені. Він був з самого початку», – додав президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю американському телеканалу Fox News, на якому раніше працював Такер Карлсон, який записав скандальне інтерв’ю з диктатором Путіним.

Розмовляв з українським президентом провідний політичний ведучий Fox News Брет Баєр. Запис відбувся за два з половиною кілометри від російських позицій.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до проведення виборів під час воєнного стану, якщо вдасться подолати ті перешкоди, які заважають голосуванню в умовах війни. При цьому він вважає, що «треба думати, як це зробити».

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Теги: президент Володимир Зеленський війна вибори

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