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Уряд змінив правила отримання спадщини

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Уряд змінив правила отримання спадщини
В українців буде шість місяців, щоб прийняти або відмовитися від спадщини
фото: bank.gov.ua

Повертаються довоєнні норми вступу в права спадкування

Через два дні, 19 червня, в Україні повертається шестимісячний строк для прийняття спадщини. Зміни передбачені урядовою постановою від 9 травня 2023 року № 469 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо нотаріату, державної реєстрації та функціонування державних електронних інформаційних ресурсів в умовах воєнного стану».

Таким чином, незабаром в українців буде шість місяців, щоб прийняти або відмовитися від спадщини.

Документом скасовано пункт 3 Постанови № 164, яким було встановлено, що перебіг строку для прийняття спадщини або відмови від її прийняття зупиняється на час дії воєнного стану, але не більше ніж на чотири місяці, та свідоцтво про право на спадщину видається спадкоємцям після закінчення строку для прийняття спадщини.

Нагадаємо, раніше ми писали, як не залишитися без спадщини та не стати жертвою шахраїв. Деякі поради допоможуть розібратися з нюансами оформлення заповітів та правил спадкування.

Крім того, багато хто помилково вважає, що після смерті людини її боргові зобов’язання припиняються. Насправді ж більшість із них додається у спадок і переходять до спадкоємців. Адвокат розповів, як випадково не успадкувати чужі борги.

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Теги: спадщина гроші уряд

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