Пенсійний фонд зробив оголошення для отримувачів субсидій: кого стосується

Українцям, які отримували субсидію на опалювальний та неопалювальний сезон, її призначать автоматично

Внутрішньо переміщені особи можуть отримати пільги на житло без укладення договору оренди

В Україні, якщо ви проживаєте у квартирі без реєстрації, житлова субсидія буде призначена тільки на підставі договору оренди житла. Про це повідомляє сайт Пенсійного фонду України.

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Що потрібно знати?

Існує одне виключення, затверджене постановою Кабміну від 21.10.1995 № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива».

Згідно з ним, внутрішньо переміщені особи можуть отримати пільги на житло без укладення договору оренди. Тому статус ВПО має бути підтверджений відповідною довідкою.

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Відомо, що більшості українців, які отримували субсидію на опалювальний та неопалювальний сезон її призначать автоматично. Якщо внутрішньо переміщена особа бажає її отримувати не за місцем реєстрації мають подати заяву на її призначення.

Що варто зробити для отримання субсидій?

Кабінет міністрів України постановив, що управителі квартир, ОСББ, комунальні підприємства, які здійснюють розподіл та нарахування житлових субсидій і допомог, повинні бути зареєстровані на вебпорталі електронного сервісу Пенсійного фонду України.

Щоб зареєструватись на порталі, необхідно:

Зайдіть на вебпортал електронного сервісу Пенсійного фонду України, увійдіть в особистий кабінет за допомогою електронного підпису та виберіть спосіб входу «юридична особа».

Завантажте договір приєднання для управителів об'єднань та виконавців комунальних послуг, обравши відповідну вкладку у розділі «Управителям, об'єднанням, виконавцям комунальних послуг».

Заповніть необхідну інформацію та підпишіть договір.

Визначте відповідальну особу для роботи в особистому кабінеті у якості «управитель/об'єднання/виконавець комунальних послуг» і надайте посадові сертифікати до Головного управління Пенсійного фонду України за місцем надання послуг споживачам.

Реєстрація дозволить органам Пенсійного фонду України призначити житлові субсидії всім, хто їх потребує.