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Уряд готує законопроєкт про новий статус англійської мови

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Уряд готує законопроєкт про новий статус англійської мови
Денис Шмигаль: «Готуємо проєкт закону, який, зокрема, закріпить англійську як мову міжнародного спілкування»
фото: Денис Шмигаль/Телеграм

Шмигаль анонсував масштабний проєкт відновлення України

Кабінет міністрів України готує проєкт закону, який закріпить англійську як мову міжнародного спілкування, також напрацьовує рішення, які зроблять вивчення англійської доступнішою для всіх охочих. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Україна відкрита для світу. Паралельно з інтеграцією України в ЄС посилюємо співпрацю з міжнародною спільнотою. Разом з цим зростає потреба в людях зі знанням англійської мови. Її вивчення має стати більш доступним для українців. Провели нараду з цього питання за участі Мінцифри та Мінкульту. Готуємо проєкт закону, який, зокрема, закріпить англійську як мову міжнародного спілкування. Водночас напрацьовуються рішення, які зроблять вивчення англійської доступнішою для всіх охочих».

Також Шмигаль анонсував масштабний проєкт відновлення України. «Очікуємо прихід низки іноземних компаній та інвесторів, які розвиватимуть тут свій бізнес і створюватимуть робочі місця. Англійська мова відкриває широкий доступ до знань, ринку праці, інформаційних та культурних продуктів, вищої заробітної плати. Ці переваги мають отримати й українці, що допоможе затвердженню України як регіонального лідера», – повідомив Шмигаль.

Тим часом, в Україні складено перший перелік проєктів для відновлення.

Теги: міністр бізнес мова українці Україна уряд Денис Шмигаль

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