Як не успадкувати чужі борги: поради адвоката

Експерт радить перевіряти, що вам дістанеться разом із спадщиною

Багато хто помилково вважає, що після смерті людини її боргові зобов’язання припиняються. Насправді ж більшість із них додається у спадок і переходять до спадкоємців, пише «Сьогодні».

Як випадково не успадкувати чужі борги, розповів помічник адвоката адвокатського об'єднання «Лекс плюс» Антон Ареф’єв.

Які зобов’язання входять до складу спадщини:

договірні зобов’язання (у тому числі кредит);

борг за аліментами, що виник за життя спадкодавця;

майнова шкода;

моральна шкода, пеня і штраф, присуджені судом за життя спадкодавця;

податковий борг;

витрати на утримання та поховання спадкодавця;

зобов’язання за договором оренди житла з викупом.

Водночас не входять до складу спадщини зобов’язання, які нерозривно пов’язані з особою спадкодавця, а також:

зобов’язання зі сплати аліментів після смерті спадкодавця;

моральна шкода, пеня і штраф, не стягнуті судом за життя спадкодавця.

До кого переходять борги?

Зобов’язання спадкодавця переходять виключно до тих спадкоємців, які прийняли спадщину, підкреслює адвокат. Якщо спадкоємець відмовився від спадщини, то він не несе жодних зобов’язань перед кредиторами спадкодавця.

Часткова відмова від спадщини (в тому числі від її боргової частини), прийняття спадщини з умовою або застереженням не допускається. Тобто спадкоємець може або прийняти спадщину з усім майном і боргами, або не прийняти її взагалі.

«Тому потенційним спадкоємцям перед прийняттям спадщини слід перевірити наявність зобов’язань, які можуть бути включені в неї, а також здійснити їх аналіз на предмет законності та ймовірності стягнення», – говорить експерт.

Але навіть якщо спадкоємець прийняв спадщину, він може надалі відмовитися від неї протягом шести місяців з моменту смерті спадкодавця.

Як перевірити наявність зобов’язань?

Перевірити, чи були у померлого борги, можна за особистими документами спадкодавця, таким як договори, розписки, банківські виписки або судові рішення, а також:

за публічними реєстрами (портал судової влади, реєстр судових рішень, автоматизована система виконавчого провадження, реєстр боржників або стан розрахунків з бюджетом);

у нотаріуса, який відкрив спадкову справу.

Максимальний розмір відповідальності спадкоємця за зобов’язаннями спадкодавця обмежений вартістю отриманого у спадщину майна. Тобто він в жодному разі не буде змушений погашати борги спадкодавця за рахунок власних коштів або майна.

Якщо спадкоємців декілька, то борги розподіляються між ними пропорційно частці кожного з них, зазначив помічник адвоката.

Кредитори можуть висунути вимоги до спадкоємців протягом шести місяців з дня, коли вони дізналися про прийняття спадщини. Цей термін не може бути продовжений, а якщо кредитор його пропустив, він позбавляється права вимагати від спадкоємців боргу.

За загальним правилом саме спадкоємці зобов’язані повідомити всім відомим їм кредиторам про відкриття спадщини, а кредитор повинен довести, що він не пропустив термін для пред’явлення вимоги.

На практиці і кредитори, і спадкоємці часто зловживають своїми правами з метою маніпулювання термінами пред’явлення вимоги. Кредитори роблять це з метою продовження терміну, спадкоємці – з метою пропуску кредитором цього терміну.

Тому обидві сторони правовідносин повинні приділити особливу увагу цьому питанню.

Спадкоємцям варто опублікувати в загальнонаціональному ЗМІ некролог і інформацію про відкриття спадщини, а кредитори, в свою чергу, не повинні чекати її відкриття, а можуть самі ініціювати його у нотаріуса.

Відповідальність

У разі відмови спадкоємців погашати законні вимоги кредитора суд звертає стягнення на спадкове майно, яке було передано спадкоємцям.

Поряд з цим кредитор отримує право нараховувати інфляційне збільшення боргу і 3% річних на всю суму непогашеної заборгованості, а також стягнути зі спадкоємців всі судові витрати.

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