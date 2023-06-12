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Криза харчування військових ЗСУ: прифронтові регіони залишаються без хліба

Христина Жиренко
glavcom.ua
Криза харчування військових ЗСУ: прифронтові регіони залишаються без хліба
Харчування для військових знову у центрі уваги
фото з відкритих джерел

Критичну ситуацію в Міноборони поки не коментують, хоч за твердженням ЗМІ, там обізнані щодо спровокованої кризи

Директор групи компаній, що є субпідрядником одного з найбільших постачальників послуг харчування Міноборони підтвердив критичну ситуацію із забезпеченням армії продовольством. За словами Станіслава Новікова вже зараз щонайменше два хлібзаводи в Донецькій області не мають сировини для випікання хліба на потреби фронту.

«Про арешт рахунків компанії-постачальника ми дізналися у п’ятницю. Через це ми не отримуємо від них коштів. Цей постачальник – наш найбільший клієнт, йому ми постачаємо близько 40% виробленої продукції. А це мова про Костянтинівський та Дружківський хлібокомбінати (Донецька область). Останні платежі були у травні.

Сьогодні нам немає чим платити заробітну плату і за що купити сировину. У нас прифронтовий регіон, всі поставки сировини відбуваються лише на підставі оплати

Борг перед нами сягнув уже 5 млн грн, і для нас це дуже значні кошти.

Ми наприкінці минулого тижня з останніх своїх можливостей поставили хліб в армію. Але муки вже немає, купити змоги немає. Резервів теж вже немає. Просто бігаємо по ринку і просимо дати нам у борг те, з чого спекти хліб для військових.

Закрити зараз їх потребу повністю ми не можемо», – розповів він.

За словами Новікова, справа в якій арештовані рахунки одного з найбільших постачальників послуг харчування Міноборони немає до нього ніякого стосунку.

«Там зовсім інша компанія фігурує. Ми сподіваємося на юристів. Але нам кожного дня потрібно розвести тону хліба солдатам. Його немає. Наше виробництво просто на межі повної зупинки, а військові залишаться без хліба», – пояснив він.

Нагадаємо, що арешти на рахунки постачальника, який має великі діючи контракти з Міноборони на поставку продовольства ЗСУ, арештував Печерський суд за клопотанням прокурорки ОГП Олени Чепіжак. І попри те, що компанія довела безпідставність арешту коштів від Міноборони на своїх рахунках та домоглася їх скасування, прокурорка ініціювала повторний арешт рахунків – на 1 млрд грн.

Таким чином, гроші Міноборони арештовані, постачальник не може розрахуватися із субпідрядниками, а відповідно – постачання продуктів харчування до третини в/ч країни фактично заблоковане.

Критичну ситуацію в Міноборони поки не коментують, хоч за твердженням ЗМІ, там обізнані щодо спровокованої кризи.

В ОГП також наразі дії своєї прокурорки не коментують, як і спосіб у який постачальник Міноборони отримав обмежувальні заходи у недотичній до нього справі.

Оперативно втрутитися у ситуацію наразі пообіцяли депутати профільного оборонного комітету.

Теги: Міноборони гроші військові харчування

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