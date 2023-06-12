Криза харчування військових ЗСУ: прифронтові регіони залишаються без хліба

Критичну ситуацію в Міноборони поки не коментують, хоч за твердженням ЗМІ, там обізнані щодо спровокованої кризи

Директор групи компаній, що є субпідрядником одного з найбільших постачальників послуг харчування Міноборони підтвердив критичну ситуацію із забезпеченням армії продовольством. За словами Станіслава Новікова вже зараз щонайменше два хлібзаводи в Донецькій області не мають сировини для випікання хліба на потреби фронту.

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«Про арешт рахунків компанії-постачальника ми дізналися у п’ятницю. Через це ми не отримуємо від них коштів. Цей постачальник – наш найбільший клієнт, йому ми постачаємо близько 40% виробленої продукції. А це мова про Костянтинівський та Дружківський хлібокомбінати (Донецька область). Останні платежі були у травні.

Сьогодні нам немає чим платити заробітну плату і за що купити сировину. У нас прифронтовий регіон, всі поставки сировини відбуваються лише на підставі оплати

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Борг перед нами сягнув уже 5 млн грн, і для нас це дуже значні кошти.

Ми наприкінці минулого тижня з останніх своїх можливостей поставили хліб в армію. Але муки вже немає, купити змоги немає. Резервів теж вже немає. Просто бігаємо по ринку і просимо дати нам у борг те, з чого спекти хліб для військових.

Закрити зараз їх потребу повністю ми не можемо», – розповів він.

За словами Новікова, справа в якій арештовані рахунки одного з найбільших постачальників послуг харчування Міноборони немає до нього ніякого стосунку.

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«Там зовсім інша компанія фігурує. Ми сподіваємося на юристів. Але нам кожного дня потрібно розвести тону хліба солдатам. Його немає. Наше виробництво просто на межі повної зупинки, а військові залишаться без хліба», – пояснив він.

Нагадаємо, що арешти на рахунки постачальника, який має великі діючи контракти з Міноборони на поставку продовольства ЗСУ, арештував Печерський суд за клопотанням прокурорки ОГП Олени Чепіжак. І попри те, що компанія довела безпідставність арешту коштів від Міноборони на своїх рахунках та домоглася їх скасування, прокурорка ініціювала повторний арешт рахунків – на 1 млрд грн.

Таким чином, гроші Міноборони арештовані, постачальник не може розрахуватися із субпідрядниками, а відповідно – постачання продуктів харчування до третини в/ч країни фактично заблоковане.

Критичну ситуацію в Міноборони поки не коментують, хоч за твердженням ЗМІ, там обізнані щодо спровокованої кризи.

В ОГП також наразі дії своєї прокурорки не коментують, як і спосіб у який постачальник Міноборони отримав обмежувальні заходи у недотичній до нього справі.

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Оперативно втрутитися у ситуацію наразі пообіцяли депутати профільного оборонного комітету.