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В Україні стартувала масштабна перевірка пенсіонерів: як не втратити виплати

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
В Україні стартувала масштабна перевірка пенсіонерів: як не втратити виплати
Перевірка пенсіонерів проходитиме поетапно
фото з відкритих джерел

Частина пенсіонерів може втратити право на отримання грошового забезпечення

Українських пенсіонерів можуть залишити без державних виплат після перевірок з боку ПФУ та Мінфіну. Про це йдеться у наказі «Про затвердження Методики верифікації пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання» на сайті Федерації профспілок.

Як відбуватиметься процедура

  • У рамках першого етапу перевірять валідацію даних – дотримання вимог обміну інформацією щодо персональних даних пенсіонерів.
  • На другому етапі перевіряють ще раз відповідність персональних даних про пенсіонерів.
  • Третій етап – перевірка законності пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання.

Причини скасування виплат

У Законі про «Обов'язкове загальнодержавне пенсійне страхування» описані такі підстави, які дозволяють скасувати вже призначену виплату:

  • за помилку у прізвищі;
  • якщо виплати оформлялися на підставі фальшивих довідок;
  • якщо одержувач якийсь час жив за кордоном;
  • якщо не отримували виплати 6 місяців;
  • якщо громадянин-переселенець змінив місце проживання.

Зазначається, що перевірятимуть пенсіонерів впродовж кількох років. Українців, які незаконно отримували гроші, можуть змусити їх повернути до бюджету.

Частина українців може втратити пенсію через розірвання угоди з урядом Росії про трудову діяльність та соціальний захист громадян України та Росії. Це означає, що страховий стаж або ж документи оформлені в країні-агресорці – у нас не визнаватимуться. Ця угода діяла з 1992 року й передбачала, що трудовий стаж громадян на територіях обох країн взаємно визначається сторонами. Проте повномасштабне вторгнення Росії порушило усі принципи та основні цілі угоди.

Нагадаємо, що в Україні почала працювати система добровільних внесків до Пенсійного фонду. Відтепер кожен зможе накопичити необхідну кількість стажу для пенсії, однак потрібно знати важливий нюанс: сплачувати добровільні страхові внески можна виключно до моменту призначення пенсії.

До слова, заяву про виплату пенсій тепер можна буде оформити в електронній формі. Крім того, громадяни України зможуть отримувати пенсії у банках без власної мережі та відділень.

Раніше повідомлялося, що в Україні зросли пенсійні виплати. «Главком» розповів, хто з пенсіонерів отримає на тисячу гривень більше.

Теги: гроші пенсія

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