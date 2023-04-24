Перерахунок пенсії: хто отримає на тисячу гривень більше

На доплату розміром 1000 грн у червні можуть претендувати ті, хто зараз отримує пенсію розміром 5 842 грн та при виході на заслужений відпочинок мали 35 років стажу

Із квітня в Україні перераховано пенсії тієї частини громадян, які працюють і встигли накопичити додаткові 24 місяці стажу. Підвищені виплати видаватимуться з червня, цього місяця також буде компенсовано збільшення за квітень і травень. На доплату розміром 1000 грн у червні можуть претендувати ті українці, які зараз отримують пенсію розміром 5 842 грн та при виході на заслужений відпочинок мали 35 років стажу. Про це пише Obozrevatel.

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Пенсійний фонд пояснив, що перерахунок відбувається заднім числом, тому що дані статистики надходять із запізненням. Для тих, хто має 35 років стажу, коефіцієнт у формулі розрахунку пенсії становить 0,35. Після перерахунку пенсії з квітня він зросте до 0,37.

На перерахунок пенсії у квітні мають право ті, хто виконав наступні умови:

продовжили працювати після призначення пенсії;

накопичили за час роботи щонайменше 24 місяці додаткового стажу.

Як пише видання, перерахунок відбувається кожні два роки за умови, якщо станом на березень вже є 24 місяці стажу. Перераховуються виплати з квітня, але потім і в квітні, і в травні пенсія виплачується у старому розмірі. Потім із червня вона збільшується і відразу ж нараховується доплата за два попередні місяці.

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Так, якщо є 35 років стажу та пенсія розміром 5842 грн, щомісячна надбавка після перерахунку становитиме 333 грн. У червні виплатять і підвищену пенсію, і збільшення за квітень і травень. Отже, пенсія збільшиться на 1000 грн. Далі щомісяця виплачуватиметься по 6 175,1 грн.

Нагадаємо, що в Україні почала працювати система добровільних внесків до Пенсійного фонду. Відтепер кожен зможе накопичити необхідну кількість стажу для пенсії, однак потрібно знати важливий нюанс: сплачувати добровільні страхові внески можна виключно до моменту призначення пенсії.

До слова, заяву про виплату пенсій тепер можна буде оформити в електронній формі. Крім того, громадяни України зможуть отримувати пенсії у банках без власної мережі та відділень.

Раніше повідомлялося, що в Україні зросли пенсійні виплати.