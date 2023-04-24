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Перерахунок пенсії: хто отримає на тисячу гривень більше

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Перерахунок пенсії: хто отримає на тисячу гривень більше
Деяким українцям із червня видаватимуться підвищені виплати
Фото: te.20minut.ua

На доплату розміром 1000 грн у червні можуть претендувати ті, хто зараз отримує пенсію розміром 5 842 грн та при виході на заслужений відпочинок мали 35 років стажу

Із квітня в Україні перераховано пенсії тієї частини громадян, які працюють і встигли накопичити додаткові 24 місяці стажу. Підвищені виплати видаватимуться з червня, цього місяця також буде компенсовано збільшення за квітень і травень. На доплату розміром 1000 грн у червні можуть претендувати ті українці, які зараз отримують пенсію розміром 5 842 грн та при виході на заслужений відпочинок мали 35 років стажу. Про це пише Obozrevatel.

Пенсійний фонд пояснив, що перерахунок відбувається заднім числом, тому що дані статистики надходять із запізненням. Для тих, хто має 35 років стажу, коефіцієнт у формулі розрахунку пенсії становить 0,35. Після перерахунку пенсії з квітня він зросте до 0,37.
На перерахунок пенсії у квітні мають право ті, хто виконав наступні умови:

  • продовжили працювати після призначення пенсії;
  • накопичили за час роботи щонайменше 24 місяці додаткового стажу.

Як пише видання, перерахунок відбувається кожні два роки за умови, якщо станом на березень вже є 24 місяці стажу. Перераховуються виплати з квітня, але потім і в квітні, і в травні пенсія виплачується у старому розмірі. Потім із червня вона збільшується і відразу ж нараховується доплата за два попередні місяці.

Так, якщо є 35 років стажу та пенсія розміром 5842 грн, щомісячна надбавка після перерахунку становитиме 333 грн. У червні виплатять і підвищену пенсію, і збільшення за квітень і травень. Отже, пенсія збільшиться на 1000 грн. Далі щомісяця виплачуватиметься по 6 175,1 грн.

Нагадаємо, що в Україні почала працювати система добровільних внесків до Пенсійного фонду. Відтепер кожен зможе накопичити необхідну кількість стажу для пенсії, однак потрібно знати важливий нюанс: сплачувати добровільні страхові внески можна виключно до моменту призначення пенсії.

До слова, заяву про виплату пенсій тепер можна буде оформити в електронній формі. Крім того, громадяни України зможуть отримувати пенсії у банках без власної мережі та відділень.

Раніше повідомлялося, що в Україні зросли пенсійні виплати.

Читайте також: Пенсійний фонд дозволив купувати страховий стаж: як працює механізм
Теги: українці Пенсійний фонд пенсія гроші

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