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Стаж для пенсії та страхові внески: Пенсійний фонд назвав важливий нюанс

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Стаж для пенсії та страхові внески: Пенсійний фонд назвав важливий нюанс
Сплачувати добровільні страхові внески можна лише до моменту призначення пенсії
фото з відкритих джерел

Збільшити свій стаж або майбутні пенсійні виплати можна за допомогою добровільних страхових внесків до Пенсійного фонду

В Україні почала працювати система добровільних внесків до Пенсійного фонду. Відтепер кожен зможе накопичити необхідну кількість стажу для пенсії, однак потрібно знати важливий нюанс: сплачувати добровільні страхові внески можна виключно до моменту призначення пенсії. Про це повідомив Пенсійний фонд України (ПФУ).

Збільшити свій стаж або майбутні пенсійні виплати можна за допомогою добровільних страхових внесків до Пенсійного фонду. Зробити їх можна на вебпорталі електронних послуг ПФУ.

Уточнюється, що зовсім неважливим фактором є те, працює людина, за яку сплачуються внески, чи ні.

Після виходу на пенсію збільшити її розмір можна лише за допомогою благодійних пожертвувань, які також можна зробити на вебпорталі ПФУ. Причому якщо допомога персоніфікована (тобто для конкретного пенсіонера), йому надійде лише 70% сплачених коштів. Решта 30% підуть на фінансування виплат іншим пенсіонерам.

Нагадаємо, що заяву про виплату пенсій тепер можна буде оформити в електронній формі. Крім того, громадяни України зможуть отримувати пенсії у банках без власної мережі та відділень.

Раніше повідомлялося, що в Україні зросли пенсійні виплати.

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Теги: Пенсійний фонд пенсія гроші соцвиплати

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