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В Україні зросли пенсійні виплати. На скільки та для кого саме: інфографіка

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
В Україні зросли пенсійні виплати. На скільки та для кого саме: інфографіка
Ще в січні різниця між пенсіями працюючих і непрацюючих пенсіонерів становила 214,98 грн.
фото ілюстративне

Усі перерахунки пенсій проводяться автоматично - без необхідності додатково звертатися до органів Пенсійного фонду України

В українців, які знаходяться на пенсії, але продовжують працювати, зросли щомісячні пенсійні виплати.

І якщо на початку року їхній середній дохід на місяць становив 4837,57 грн, то після березневого підвищення пенсій, вони стали в середньому отримувати 5462,22 грн.

Такі дані на 1 квітня оприлюднили в Пенсійному фонді.

інфографіка: Пенсійний фонд України

Там наголосили, що таким чином, літні люди стали отримувати на свої щомісячні потреби на 624 грн більше. Ще в січні різниця між пенсіями працюючих і непрацюючих пенсіонерів становила 214,98 грн.

Загалом в Україні зареєстровано близько 10,7 млн пенсіонерів. З них близько 2,7 млн осіб продовжують працювати.

Середня пенсія у непрацюючих пенсіонерів на 112,5 грн менша, ніж у тих, хто працює, і становить 5349,72 грн, - зазначили в ПФ.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає призначення пенсії особам, які проживають на тимчасово окупованій території або на території, на якій ведуться бойові дії, незалежно від строку звернення за пенсією. 

Також, фахівці Пенсійного фонду України зазначили, що під час виїзду пенсіонера за кордон на постійне місце проживання виплата пенсії припиняється.

Окрім цього, як зазначили у Пенсійному фонді, у 2023 році пенсії буде перераховано пенсіонерам, що працюють і які станом на 1 березня 2023 року отримали право на проведення перерахунку.

 

Теги: фінанси Пенсійний фонд пенсія

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