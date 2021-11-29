Бизнес заинтересован в строительстве грузовых вагонов, но не ценой создания коллапса – эксперт

Каленков: Обновлять вагонный парк «Укрзализныци» нужно, но не путем списания тысяч вагонов, пригодных для эксплуатации

Бизнес заинтересован в модернизации «Укрзализныци». Но одномоментное списание десятков тысяч вагонов по возрасту приведет к коллапсу на железной дороге, нельзя допустить. Кроме того, сейчас «Укрзализныця» следует инвестировать средства в обновление локомотивов и инфраструктуру. Об этом написал президент объединения предприятий «Укрметаллургпром» Александр Каленков в колонке для Интерфакс-Украина, комментируя инициативу Министерства инфраструктуры ограничить эксплуатацию грузовых вагонов по возрасту, а не техническому состоянию.

«Инфраструктура «Укрзализныци» изначально была рассчитана на перевозку более 1 млрд тонн грузов в год, но сейчас она работает лишь на треть от своего потенциала. Мы прекрасно понимаем: износ путей, подвижного состава и всей железнодорожной инфраструктуры огромен. Одни только локомотивы изношены на 90%», – отметил Каленков.

По его словам, именно с обновления локомотивов необходимо начинать модернизацию «Укрзализныци», поскольку их нехватка уже серьезно сказалась на эффективности ее работы: оборот вагонов за последние месяцы упал на 20%. То есть, для перевозки одного и того же количества грузов уходит на 20% больше времени, и в процессе задействованы на 20% больше вагонов.

Эксперт подчеркнул: обновлять вагонный парк «Укрзализныци» также нужно, но не путем резкого списания десятков тысяч вагонов, пригодных для эксплуатации.

«Проектом приказа МИУ предлагается отправить на металлолом 43% вагонного парка. Это 75 тысяч действительно «немолодых», но отремонтированных и исправно служащих вагонов. Вместо них планируют закупать новые, зарядив огромными деньгами владельцев нескольких вагоностроительных заводов», – написал Каленков.

Он подчеркнул, такое решение приведет к коллапсу перевозок железной дорогой, а также резкому росту транспортных расходов и увеличению цены товаров для конечного потребителя. В частности, в России принятие аналогичного решения привело к увеличению стоимости пользования вагонами РЖД в 4 раза.

«Просчитать последствия этой инициативы несложно: в результате списания вагонов по возрасту будет создан искусственный дефицит и стоимость пользования вагонами возрастает в разы. Это увеличит себестоимость всех перевозимых грузов. В некоторых случаях заплатит конечный потребитель, а там, где цену нельзя переложить, это ухудшит конкурентоспособность нашей продукции на внешних рынках. Экспорт зерна, металла и руды сократится, туда же, вниз устремятся валютные поступления и налоги в бюджет. Это все также приведет к резкому сокращению рабочих мест в реальном секторе экономики», – объяснил Каленков.

Напомним, МИУ в рамках проекта «Большое строительство на УЗ» предлагает списать грузовые вагоны и построить новые на украинских вагоностроительных заводах. Стоимость проекта - более 100 миллиардов гривен. Против списания вагонов выступили более 200 украинских компаний и ассоциаций: они подписали «Антимеморандум» и призвали власти не допустить списания вагонов, ведь из-за этого проекта бизнес и «Укрзализныця» потеряют миллиарды, а заработают на нем лишь несколько человек-владельцев вагоностроительных заводов.

Ранее народный депутат, член ВСК по «Укрзализныци» Константин Бондарев направил депутатское обращение к главе ВСК Юлии Гришиной с просьбой рассмотреть инициативу по списанию вагонов на очередном заседании ВСК, ведь этот проект МИУ может нанести «Укрзализныци» колоссальный ущерб и поставить под угрозу существование стратегического предприятия.