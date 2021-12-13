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    Блокирование платежей «зеленым» инвесторам в Украине имеет политических характер – британское агентство Redd

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    Блокирование платежей «зеленым» инвесторам в Украине имеет политических характер – британское агентство Redd

    Агентство Redd сравнило прибыльность ценных бумаг украинских компаний до и после блокирования платежей

    Решение украинской власти блокировать платежи по «зеленым» целевым еврооблигациям в адрес отдельных компаний имеет политическую подоплеку.

    Об этом говориться в обзоре агентства Redd.

    «Были удержаны суммы, причитающиеся компании «ДТЭК ВИЭ», несмотря на то, что государственная компания «Укрэнерго» в начале ноября привлекла облигацию для выплаты именно для этой цели (выплаты компаниям ВИЭ долгов)», – говорится в отчете.

    Политическая подоплека подобных решений негативно влияет на отношение внешних инвесторов к Украине, считают в агентстве.

    Redd сравнивает прибыльность ценных бумаг украинских компаний, в частности ДТЭК ВДЭ до и после блокирования платежей.

    Как результат, доходность облигаций DTEK Renewables €325 млн 8,5% со сроком погашения до 2024 возросла с 7,65% to 12,09%.

    Напомним, что в ноябре НЭК «Укрэнерго» за счет размещения еврооблигаций привлекла 825 млн евро у европейских инвесторов, включая ЕБРР.

    13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед «зелеными» инвесторами из средств целевых «зеленых» еврооблигаций под государственные гарантии.

    15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – ДТЭК ВИЭ.

    ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.

    Теги: ДТЭК ЕБРР
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    Блокирование платежей «зеленым» инвесторам в Украине имеет политических характер – британское агентство Redd