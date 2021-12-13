Правильность и правомерность формулы «Роттердам+» очевидна – адвокат

Специализированная антикоррупционная прокуратура 20 мая 2021 года в четвертый раз закрыла дело «Роттердам плюс» из-за отсутствия в нем состава преступления

«Все лодки с углем, о которых неоднократно говорил Зеленский, приобретены по цене «Роттердам плюс», – Довгаль

Весь купленный для отопительного сезона уголь, о котором заявлял президент Украины Владимир Зеленский, был приобретен по цене «Роттердам плюс», сообщила адвокат Наталья Дригваль в своей колонке на сайте «Обозреватель».

«Все лодки с углем, о которых неоднократно говорил президент Владимир Зеленский, приобретены для прохождения зимы по цене «Роттердам плюс». По сути, цена угля в Украине сегодня – это «Роттердам плюс» и альтернатива этому – темные квартиры и холодные батареи. Это признали все, вплоть до президента, исходя из его последних заявлений. В 2021 весь уголь покупается по формуле «Роттердам плюс», – заявила адвокат.

Она добавила, что исходя из открытых данных, рыночные контракты как ДТЭК, так и государственного «Центрэнерго» сформированы на основании актуальных на момент заключения договора котировках индекса API-2 с добавлением стоимости транспортировки.

«В 2020 году президент Зеленский подписал меморандум с МВФ, по которому цена на газ в Украине определялась по формуле: европейский индекс плюс стоимость доставки в Украину. Представители обвинения старались не замечать очевидное, звучали тезисы, что дескать газ – это вам не уголь. Там можно, а здесь нет. Теперь же заключение реальных контрактов на поставку угля в Украину по формуле «Роттердам плюс» является неопровержимым доказательством правильности используемой ранее НКРЭКУ методики определения прогнозной цены угля. Учитывая, что внутренние цены на уголь в Украине аналогично подтянулись до этих же значений, правомерность и правильность использования формулы «Роттердам плюс» в период до либерализации рынка электроэнергии является очевидной», – отметила адвокат.

Напомним, формула «Роттердам плюс» действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. В связи с введением формулы было открыто уголовное производство.

Специализированная антикоррупционная прокуратура 20 мая 2021 года в четвертый раз закрыла дело «Роттердам плюс» из-за отсутствия в нем состава преступления. Перед этим Специализированная антикоррупционная прокуратура закрывала дело уже трижды. Досудебное расследование длилось с 2017 года.

Высший антикоррупционный суд отклонил иск ферросплавных заводов бизнесмена Игоря Коломойского. Они требовали от прокуратуры возобновить уже закрытое дело «Роттердам плюс». Такое решение суд принял 13 октября после четырех месяцев рассмотрения дела.

Рассмотрение исков заводов Коломойского длится с 10 июня 2021 года. До этого состоялось 13 заседаний ВАКС, на которые истцы по очереди не являлись.