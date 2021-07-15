Член НКРЕКП Бабій розповіла, як зустрічається і дає порати трейдерам на ринку електроенергії

Згідно закону про НКРЕКП, член комісії не має права самостійно зустрічатися з представниками своїх ліцензіатів

Член НКРЕКП Ольга Бабій повідомила, що особисто проводить зустрічі з «крупними трейдерами», які займаються перепродажем електроенергії і дає їм поради як діяти на ринку. Про це вона заявила в ефірі телеканалу «Перший Діловий».

«Коли до мене приходять такі трейдери скаржитися на життя, крупні трейдери, які вже мають гарний пул постачальників, які мають гарний пул учасників, я їм кажу: «Об’єднуйтесь проти монополістів, все вам буде. Все залежить від вас самих. На скільки ви будете прозоро вести себе, на скільки ви будете давати гарні умови своїм учасникам, на скільки ви належним чином будете все прогнозувати – то ви нікуди не зникнете. Все у вас буде добре», – заявила Бабій.

Вона не уточнила, де саме відбувалися ці зустрічі та чи були на них присутні інші члени комісії, як це вимагає закон про НКРЕКП.

Згідно ст. 5 закону про НКРЕКП, член комісії не має права самостійно зустрічатися з представниками своїх ліцензіатів. Закон вимагає, щоб подібні зустрічі відбувалися як мінімум за присутності двох членів комісії.

Раніше ексглава СБУ опублікував дані про зв’язки трьох трейдерів-спекулянтів з річним доходом понад 15 млрд грн з друзями і родичами вищого керівництва НКРЕКП. Зокрема мова йшла про ТОВ «Нова-Енергетична-Компанія», «Енерджікс» та «Укренергоекспорт». Стосовно цих компаній НАБУ уже проводить розслідування за фактом крадіжки 1,9 млрд грн з державної компанії «Укрзалізниця».