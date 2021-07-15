Рада спростила приєднання до електромереж

Сьогодні процедура приєднання до електромереж, зокрема невеликої пекарні або цеху, триває понад 280 днів

Сьогодні процедура приєднання до електромереж, зокрема невеликої пекарні або цеху, триває понад 280 днів

Закон усуває складну і забюрократизовану процедуру оформлення прав на земельні ділянки, необхідні для розміщення об’єктів енергетики

Верховна Рада спростила приєднання до електричних мереж в Україні. Народні депутати ухвалили у другому читанні законопроєкт №5009. «За» проголосували 347 парламентарів.

Вводиться принцип «єдиного вікна» для подачі замовником звернень, заяв, запитів та отримання інформації, необхідної для проєктування та здійснення будівельно-монтажних робіт.

Очікується, що строки приєднання до електричних мереж скоротять у 2,5 рази.

Закон усуває складну і забюрократизовану процедуру оформлення прав на земельні ділянки, необхідні для розміщення об’єктів енергетики.

Прописаний принцип мовчазної згоди при затвердженні органами виконавчої та місцевої влади проектів землеустрою щодо відведення земділянок та надання їх у користування операторам систем розподілу для будівництва та експлуатації лінійних об’єктів енергоінфраструктури.

Строк внесення змін до Державного земельного кадастру скорочується до одного дня, врегульовується питання відмови в держреєстрації ділянки в кадастрі.

У пояснювальній записці до документа зазначається, що сьогодні процедура приєднання до електромереж, зокрема невеликої пекарні або цеху, триває понад 280 днів. Причинами цього називаються складна і забюрократизована процедура оформлення прав на земельні ділянки під об'єкти енергетики, необхідні для забезпечення підключень, значна кількість довідок і узгоджень.

У зв'язку з цим законопроєкт скасовує отримання певних дозволів і узгоджень для підключення, вирішення частини питань концентрується виключно на операторові системи розподілу, спрощується отримання доступу до земельних ділянок під об'єкти енергетики.

Нагадаємо, Рада ухвалила цей закон за основу 1 червня.