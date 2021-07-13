НКРЕКП штучно створила кризу на енергоринку задля імпорту струму з Росії і Білорусі – ексглава СБУ

«Наразі штучна криза, яку створили підозрювані в корупції чиновники НКРЕКП, призвела до зупинки підготовки країни до опалювального сезону»

Керівництво НКРЕКП штучно створила кризу на ринку електричної енергії, аби зірвати підготовку до опалювального сезону й виправдати імпорт електричної енергії з Росії і Білорусі. Про це заявив ексглава СБУ, народний депутат Валентин Наливайченко.

«Наразі штучна криза, яку створили підозрювані в корупції чиновники НКРЕКП, призвела до зупинки підготовки країни до опалювального сезону. Є всі підстави вважати, що все спровоковано навмисне - щоб виправдати імпорт електричної енергії з Російської Федерації і Білорусі», – повідомив нардеп в своєму телеграм-каналі.

Він наголосив, що напередодні на Білоруській АЕС, на які Україна в 2021 році закуповувала електроенергію, трапилася чергова аварія з відключенням енергоблоку.

«Вчорашнє аварійне відключення АЕС в Білорусі повинно стати остаточним аргументом для українських чиновників відмовитися від планів з 1 жовтня купувати струм з цієї атомної електростанції», – додав Наливайченко.

Нагадаємо, З січня по травень 2021 року Україна імпортувала з Росії та Білорусі 700 млн кВт годин на суму понад 1 млрд грн.

26 травня НКРЕКП погодилася обмежити імпорт, однак всупереч вимогам закону, зупинила його лише на 4 місяці до 1 жовтня 2021 року.

Тимчасове рішення комісії розкритикували народні депутати, вимагаючи повної заборони. Також за повну заборону імпорту виступило Міненерго.

Імпорт став однією з причин рекордної збитковості державних енергетичних компаній, за даними тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.