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    Економіка та фінанси

    НКРЕКП штучно створила кризу на енергоринку задля імпорту струму з Росії і Білорусі – ексглава СБУ

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    НКРЕКП штучно створила кризу на енергоринку задля імпорту струму з Росії і Білорусі – ексглава СБУ

    «Наразі штучна криза, яку створили підозрювані в корупції чиновники НКРЕКП, призвела до зупинки підготовки країни до опалювального сезону»

    Керівництво НКРЕКП штучно створила кризу на ринку електричної енергії, аби зірвати підготовку до опалювального сезону й виправдати імпорт електричної енергії з Росії і Білорусі. Про це заявив ексглава СБУ, народний депутат Валентин Наливайченко.

    «Наразі штучна криза, яку створили підозрювані в корупції чиновники НКРЕКП, призвела до зупинки підготовки країни до опалювального сезону. Є всі підстави вважати, що все спровоковано навмисне - щоб виправдати імпорт електричної енергії з Російської Федерації і Білорусі», – повідомив нардеп в своєму телеграм-каналі.

    Він наголосив, що напередодні на Білоруській АЕС, на які Україна в 2021 році закуповувала електроенергію, трапилася чергова аварія з відключенням енергоблоку.

    «Вчорашнє аварійне відключення АЕС в Білорусі повинно стати остаточним аргументом для українських чиновників відмовитися від планів з 1 жовтня купувати струм з цієї атомної електростанції», – додав Наливайченко.

    Нагадаємо, З січня по травень 2021 року Україна імпортувала з Росії та Білорусі 700 млн кВт годин на суму понад 1 млрд грн.

    26 травня НКРЕКП погодилася обмежити імпорт, однак всупереч вимогам закону, зупинила його лише на 4 місяці до 1 жовтня 2021 року.

    Тимчасове рішення комісії розкритикували народні депутати, вимагаючи повної заборони. Також за повну заборону імпорту виступило Міненерго.

    Імпорт став однією з причин рекордної збитковості державних енергетичних компаній, за даними тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.

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    Теги: СБУ НКРЕКП Міненерго криза Валентин Наливайченко
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    НКРЕКП штучно створила кризу на енергоринку задля імпорту струму з Росії і Білорусі – ексглава СБУ