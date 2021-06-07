Фигурант расследования НАБУ о «торговле воздухом» выступил в защиту правил рынка НКРЭКУ

Притыка раскритиковал действия «Оператора рынка» за требование к трейдерам предоставить обоснование своих ценовых заявок

Глава «Новой-Энергетической-Компании», в отношении которой НАБУ проводит расследование по факту «торговли воздухом», Александр Притыка назвал судьбоносным решение НКРЭКУ оставить возможность для трейдеров спекулировать на оптовом рынке электроэнергии.

Об этом он заявил в авторской колонке в издании «Бизнес-Цензор».

«Очень характерны в этом плане два дня на РСВ (рынок на сутки вперед – прим.) 2 и 4 июня. Между ними – судьбоносное решение Регулятора о наведении порядка на рынке. Цена на РСВ, как по мановению волшебной палочки, выросла на 30%», – заявил Притыка.

Он признал, что одним из факторов резкого обвала оптовых цен в мае и убытков государственных генерирующих компаний, были активности трейдеров, которые купили «много лишней электроэнергии».

«Трейдеры были дополнительным фактором. Многие неправильно оценив перспективы рынка купили много «лишней» электроэнергии на аукционах тех же генерирующих компаний», – указал Притыка.

Однако основной причиной исторического обвала цен он по-прежнему считает «профицит» и «неспособность госкомпаний «Энергоатом», «ГарПок» и «Укргидроэнерго».

Глава НЭК также раскритиковал действия «Оператора рынка» за требование к трейдерам предоставить экономическое обоснование своих сверхнизких ценовых заявок.

Напомним, в мае 2021 цена на оптовом рынке электроэнергии опустилась до рекордно низкого значения. В отдельные дни цены падали до 43-44 коп./кВт.час. Причиной стали махинации группы трейдеров. НКРЭКУ официально признала махинации лишь 2 июня после обращений Министерства энергетики.

Однако комиссия официально отказалась менять правила работы рынка для прекращения таких махинаций, ограничившись намерением в ручном режиме следовать за трейдерами. Все предложения Министерства энергетики комиссией были проигнорированы. Позже глава НКРЭКУ обвинил руководство «Энергоатома» в неэффективности.

По расчетам экономистов, только в мае, из-за ценовых махинаций трейдеров, государственных «Энергоатом» недополучил 120 млн евро (4 млрд грн), что равно трети всего бюджета компании на капитальные инвестиции.