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    Идея Минэнерго об отказе от инвестиций в электросети закроет Украине дорогу в ЕС, – эксперт

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    Тариф на электроэнергию в Украине остается в 4 раза ниже, чем в странах Европы - Идея Минэнерго об отказе от инвестиций в электросети закроет Украине дорогу в ЕС, – эксперт
    Тариф на электроэнергию в Украине остается в 4 раза ниже, чем в странах Европы

    «Если мы уберем инвестиции, то мы войдем в зиму без сетей», – Плачков

    Предложение Министерства энергетики отказаться от инвестиций в распределительные сети ради снижения тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей сделает невозможной интеграцию Украины в энергосистему стран ЕС.

    Об этом заявил экс-министр энергетики Иван Плачков.

    «Это (увеличение инвестиций в электрические сети – прим.) было бы одним из условий подготовки энергосистемы энергетического комплекса к интеграции с Европейским Союзом. Это было одним из условий, мы это сделали, теперь мы откатываемся назад. Думаю, что и наши европейские партнеры – они очень задумываются над решением этого вопроса, потому что мы в их глазах непрогнозируемые. То мы вводим, то мы выводим», – отметил экс-министр.

    По его словам, такая непоследовательность и непредсказуемость в решениях вредит и отечественному потребителю.

    «Если мы уберем инвестиции, то мы войдем в зиму без сетей. И тогда это уже опасно. Я вообще думаю, что правительство считает, что, если без генерации еще можно купить электроэнергию в России там или в Беларуси. Но если мы угробим сети, то тогда ситуация вообще будет сложная», – добавил экс-министр.

    Напомним, на сегодня тариф на электроэнергию для бытовых потребителей составляет 1,68 грн / кВт при рыночной цене более 4 грн/кВт.ч. Тариф на электроэнергию в Украине остается в 4 раза ниже, чем в странах Европы и не пересматривался с 2017 года.

    По данным Государственной службы статистики, средняя платежка за электроэнергию в Украине не превышает 10% всех расходов домохозяйств на оплату жилищно-коммунальных услуг. 80% занимает плата за услуги централизованного отопления и природный газ.

    Для решения проблем аварийности электросетей в 2020 году НКРЭКУ приняло решение о стимулирующем тарифообразовании. Цель – увеличить инвестиции в замену и обновление электрических сетей. 70% электрических сетей в Украине находятся в аварийном состоянии и нуждаются в обновлении.

    Теги: правительство инвестиции НКРЭКУ Минэнерго
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    Идея Минэнерго об отказе от инвестиций в электросети закроет Украине дорогу в ЕС, – эксперт