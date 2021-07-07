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    Криза в «зеленій» енергетиці за президентства Зеленського погіршила відносини України і Литви, – нардеп

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    Криза в «зеленій» енергетиці за президентства Зеленського погіршила відносини України і Литви, – нардеп

    «Всі «квартальні» історії розбиваються вщент фактами про дії держави за часів Зеленського»

    Україна погіршила відносини з Литвою через позов литовського інвестора в міжнародний арбітраж за примусову зміну законодавства в секторі зеленої енергетики, а також закупівлю електроенергії з Білоруської АЕС.

    Про це написав у Facebook народний депутат Олексій Гончаренко, коментуючи поїздку президента Володимира Зеленського до Литви на святкування Дня державності.

    «Він виголошував бравурні заяви про співпрацю та взаємопідтримку і позував на камери, бо вміє це робити. З іншого боку не говорив про проблеми у відносинах з Литвою, які сам же створив за своєї каденції», – сказав Гончаренко.

    За його словами, найсвіжіший приклад проблем – це позов в міжнародний арбітраж від литовської компанії Modus, яка намагається отримати компенсацію від держави 11,5 млн доларів.

    «У нас в країні насправді не поважають інвесторів та намагаються усіляко їх обманути. Не платять гроші, придумують нові податки», – додав Гончаренко.

    Він повідомив, що є ще одна проблема, яка створює напруженість у відносинах з Литвою. Це імпорт електроенергії з Білоруської АЕС.

    «Вона розташована дуже близько до кордону з Литвою і ця держава була проти будівництва такого небезпечного об’єкту за російськими технологіями у себе під боком.

    Тому традиційно всі «квартальні» історії розбиваються вщент фактами про дії держави за часів Зеленського», – підсумував нардеп.

    Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроект №5600 щодо внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на «зелену» енергію в Україні за ставкою 3,2%. 1 липня даний законопроєкт був підтриманий в парламенті в першому читанні.

    5 липня профільні асоціації відновлюваної енергетики заявили, що наміри Кабміну запровадити акцизний збір на «зелену» електроенергію є порушенням наданих раніше гарантій державою та порушенням зобов’язань перед міжнародними інвесторами, і тому ця норма має бути виключена з законопроєкті №5600 щодо внесення змін в Податковий кодекс України.

    В кінці червня ЄБРР, Чорноморський банк торгівлі та розвитку, Нідерландська фінансова компанія розвитку, Інститут фінансування розвитку, а також Секретаріат Енергетичного співтовариства написали листа на адресу голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Вони підкреслили, що ймовірне впровадження акцизного збору на виробництво електроенергії з поновлюваних джерел в Україні суперечить цілям ЄС з декарбонізації, загрожує планам країни щодо інтеграції з європейською енергосистемою, і тому ця норма повинна бути переглянута.

    За даними ЗМІ, через кризу в енергетиці постраждали як мінімум 4 іноземні компанії Scatec (Норвегія), VR Capital (США), Modus Energy (Литва), TIU Canada (Канада).

    Теги: ЄС ЄБРР США Канада Олексій Гончаренко Норвегія АЕС Литва фінансування альтернативна енергетика
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    Криза в «зеленій» енергетиці за президентства Зеленського погіршила відносини України і Литви, – нардеп