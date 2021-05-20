«Метинвест» начал отгрузку металла для строительства первого в Украине «стального дома»

Площадь «стального дома» – более 7 тыс. кв. м

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний «Метинвест» начала отгрузку металла для вошедшего в активную стадию строительства первого в Украине жилого «стального дома» в Мариуполе (Донецкая обл.)

Согласно пресс-релизу группы в четверг, данный проект входит в городскую программу «Больше чем сталь» и реализуется в рамках сотрудничества «Метинвеста» и горсовета Мариуполя. Для начала строительства дома меткомбинат «Азовсталь» начал отгрузку металла, в целом передадут более 330 тонн металлоконструкций, около сотни тонн доставят на объект уже до конца мая.

При этом отмечается, что стальное строительство набирает обороты во всем мире. В мегаполисах из стали возводят небоскребы, стадионы, торговые центры и мосты. Так, в Норвегии доля построек со стальным каркасом составляет 48%, в Швеции, Великобритании и США – до 70%. Первый жилой многоквартирный «стальной дом» вскоре появится и в Мариуполе на улице Амурская, 11 – его строят из металла, который производят на мариупольских предприятиях группы «Метинвест».

Каркас дома выполнят из металлоконструкций, а стены из железобетона, что позволит осуществить строительно-монтажные работы в сжатые сроки. Кроме того, стальной каркас можно легко усилить и реконструировать, либо разобрать в конце эксплуатации, что дает дополнительные экономические и экологические преимущества.

Площадь «стального дома» – более 7 тыс. кв. м. Согласно проекту, это восьмиэтажный дом на 120 квартир, из которых 60 – однокомнатных и 60 – двухкомнатных. В сравнении с типовым панельным жильем дом на улице Амурской, 11 будет выделяться и ярким внешним видом. Цветовое решение, перепады этажности двухподъездного дома будут отличать его от остальной застройки. Новостройка будет иметь наивысший уровень энергоэффективности (А+++).

В октябре подрядная организация приступила к строительным работам. К концу 2020 года были выполнены все работы по переносу канализационного коллектора и обустройству свайного поля. Сейчас ведется монтаж конструкций первого этажа, для которого меткомбинат «Азовсталь» до конца мая отгрузит 87,9 тонн горячекатаных листов металла. Еще 249,6 тонн металлопродукции, согласно графика поставок, металлурги поставят до конца июля.

«Строительство стального дома в Мариуполе - это мощный шаг в направлении развития жилого строительства в городе и в стране в целом. Группа «Метинвест» поддержала инициативу городской власти и безвозмездно изготавливает и передает все необходимые металлоконструкции», - отметил директор департамента по региональному развитию «Метинвеста» Александр Вишняков, которого цитирует пресс-служба.

Также напоминается, что из стали предприятий «Метинвеста» построено множество зданий и сооружений, среди которых новый саркофаг над Чернобыльской АЭС, торгово-развлекательный центр Lavina Mall, Национальной спортивный комплекс «Олимпийський», Дарницкий и прозрачный мосты.

Как сообщалось, 16 октября «Метинвест» подписал меморандум на шесть лет о сотрудничестве с муниципалитетом Мариуполя, в рамках которого будет реализован комплекс городских программ. Одна из них – «Больше чем сталь» – программа строительства четырех объектов со стальным каркасом.

«Метинвест» является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки: от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США и имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа СКМ (71,25%) и «Смарт-холдинг» (23,75%), совместно управляющие компанией.

ООО «Метинвест Холдинг» – управляющая компания группы «Метинвест».