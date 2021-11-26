Як шахраї заробляють на заробітчанах: названі найчастіші афери

Майже кожен п'ятий українець стикався з шахрайством при підготовці документів для виїзду за кордон

Певний відсоток охочих виїхати до ЄС на заробітки, нехтують ретельною перевіркою компаній-рекрутерів

Через безробіття, яке спровокувала пандемія, багато українців їдуть на заробітки на Захід і часто потрапляють в тенета аферистів.

За словами президента Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василя Воскобойника з посиланням на дані соціологічного дослідження, близько 18% наших співгромадян при пошуках роботи за кордоном особисто стикалися з шахрайством при підготовці документів. Тобто майже кожен п'ятий українець, йдеться у сюжеті «5 каналу».

Так, нещодавно правоохоронці викрили чергову схему аферистів, коли «рекрутери» виманювали в українців гроші, обіцяючи захмарні заробітки в Британії, але в підсумку просто «кидали».

Яким способом шахраї викачували кошти в охочих стати трудовим мігрантом, пояснив один з досвідчених працівників:

як правило, на більшість питань про працевлаштування аферисти малюють «казкову картину» та супер умови

тим часом називають дату і суму, коли потрібно переслати їм гроші «за вакансію»...

...і все. Після відправки грошей настає тиша – усе ваше листування видаляється, номер змінюється і нікуди додзвонитися вже не можна.

Хоч схема така далеко не нова, але діє активно і понині, й певний відсоток охочих виїхати до ЄС на заробітки, на жаль, нехтують ретельною перевіркою компаній-рекрутерів і приймають на віру брехливі обіцянки.

Разом з тим експерти звертають увагу, що часом рівень зарплати для фахівців і представників робітничих професій в Україні не нижче обіцяної оплати праці за кордоном. Але тільки без ризику втратити свої гроші та здоров'я.

Як повідомлялося, українці усе частіше виїжджають до Польщі на заробітки.

Раніше повідомлялося, що Польща потребує більше українців на фермерські господарства та у сферу обслуговування.

Нагадаємо, на заробітки до Польщі приїжджає все більше іноземців, але агентства з наймання робітників все одно мають серйозні проблеми із виконанням заявок роботодавців.