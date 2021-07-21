Нардеп Волинець закликає не підвищувати залізничні тарифи

«Запускається такий ланцюг зростання цін, який вдарить не тільки по виробнику і конкретним галузям»

Підвищення залізничних вантажних тарифів матиме значний негативний вплив на всі галузі, що призведе до подорожчання товарів та послуг. Про це заявив лідер Незалежної профспілки гірників, народний депутат Михайло Волинець.

«Запускається такий ланцюг зростання цін, який вдарить не тільки по виробнику і конкретним галузям, наприклад, вугільна галузь, перевезення різних вантажів. Це все відобразиться на цінах товарів першої необхідності – навіть продуктів харчування, якщо про це ніхто не думає. Це все буде закладено в кінцевій ціні на продукти і товари першої необхідності, будівельних матеріалів, це торкнеться кожного. Кожного українця», – заявив нардеп.

За словами Михайла Волинця, вугільна галузь черговим підвищенням залізничних тарифів буде просто доводитись до знищення. «Але потім буде ще коло неприємностей, коли нам прийдеться купувати вугілля з країни-агресора, тобто з Росії за цінами в кілька разів вищими, так як це було в 2014 році, у 2015 році і навіть у 2016 році. Навіть так, як це зараз відбувається, коли ціна на вугілля вже складає 126 долл за тонну. Це без доставки в країну», – підкреслив він.

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури України виступило з пропозицією підвищити тарифи на перевезення вантажів залізничним транспортом. Відповідно до проєкту, позакласові вантажі пропонують прирівняти до вантажів 1-го класу, а для 1 та 2 класу тарифи просто підвищать. Причому для 1 класу підвищення складе майже 30%.

Так, для вантажів 1-го тарифного класу передбачається поступове збільшення рівня тарифів на 8% з 01 вересня 2021 року, та ще на 20,4% – з 01 січня 2022 року. А для вантажів 2-го тарифного класу ціна на перевезення виросте на 8% з 01 вересня 2021 року, і ще на 6,5% – з 01 січня 2022 року.

Федерація роботодавців транспорту України (ФРТУ) направила лист до президента України. В листі ФРТУ закликає Володимира Зеленського не допустити необґрунтованого підвищення вартості залізничних перевезень, яке призведе до негативних наслідків для "Великого будівництва" та всієї економіки України.