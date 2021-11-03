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    Проект списания вагонов по возрасту – схема, которая возвращает нас во времена Януковича – эксперт

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    Проект списания вагонов по возрасту – схема, которая возвращает нас во времена Януковича – эксперт

    «Основная причина низкой оборачиваемости вагонов на железной дороге – в плохом состоянии путей», – Соколов

    Инициатива Мининфраструктуры списывать вагоны по возрасту уничтожит Укрзализныцю, которая вынуждена будет закупать новые вагоны вместо списанных, а не инвестировать в разваливающуюся инфраструктуру. Об этом заявил замглавы ГО «Всеукраинская аграрная рада» Михаил Соколов на пресс-конференции, посвященной вопросам списания вагонов в связи с сокращением срока эксплуатации.

    «Давайте мы посмотрим публичную отчетность «Укрзализныци», которую она размещает на портале, относительно того, что у нее происходит с путями. У нее 25% основных путей находится в состоянии, которое требует капитального ремонта. А еще 10% требует реконструкции. А сколько же реконструируется за год? Да ничего не реконструируется. Процент, в лучшем случае – несколько процентов от потребности. Не от общей протяженности, а от потребности!», – рассказал Соколов.

    По его словам, основная причина низкой оборачиваемости вагонов на железной дороге в настоящее время – не в самих вагонах, а в плохом состоянии путей, по которым невозможно ездить с высокой скоростью, и в дефиците тяги. При этом сейчас Укрзализныце предлагают инвестировать не в их обновление, а в покупку новых вагонов на замену тех, что будут списаны по возрасту решением Мининфраструктуры.

    «Теперь вопрос. Как при таких чудесных показателях, в том числе и финансовых, когда «Укрзализныця» у нас каждый год в убытках, когда у нее вот такой объем накопленных и не отремонтированных путей, на 98% изношены локомотивы, и уже есть задолженность в 36 млрд грн, они собираются взять еще 50 млрд. (на покупку новых вагонов – ред.)?», – выразил удивление Соколов.

    Он подчеркнул: ремонтировать пути и покупать локомотивы нужно уже сегодня, иначе «Укрзализныця» будет уничтожена. И именно это направление, по мнению эксперта, должно быть приоритетным, а не предоставление возможности заработать собственникам вагоностроительных компаний.

    «У меня возникает вопрос: те, кто готовили этот приказ (о списании вагонов по возрасту, ред.), они об УЗ думали? И ответ, на мой взгляд, «нет»! Такое ощущение, что они думали только об одном – как сделать так, чтобы собственники предприятий вагоностроительных смогли, наконец, заработать. Но если наша государственная политика сводится к тому, чтобы конкретные люди, наконец, смогли заработать, то я вас поздравляю: мы опять вернулись во времена Януковича», – резюмировал Соколов.

    Ранее гендиректор Федерации работодателей и транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что руководству Укрзализныци следует думать о закупке локомотивов, которых катастрофически не хватает, а не о покупке новых вагонов.

    В свою очередь экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что обновлять подвижной состав «Укрзализныци» нужно, но в первую очередь необходимо модернизировать железнодорожную инфраструктуру и повысить качество перевозок.

    Теги: Укрзализныця промышленность
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    Проект списания вагонов по возрасту – схема, которая возвращает нас во времена Януковича – эксперт