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    Программа замещения грузовых вагонов нужна, но не ценой коллапса, – эксперт

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    Гужва: списание десятков тысяч их из-за возраста, как это предлагает сделать Мининфраструктуры, может спровоцировать дефицит вагонов - Программа замещения грузовых вагонов нужна, но не ценой коллапса, – эксперт
    Гужва: списание десятков тысяч их из-за возраста, как это предлагает сделать Мининфраструктуры, может спровоцировать дефицит вагонов

    Гужва подчеркнул: замена списанных вагонов на новые должна проходить поэтапно

    Парк железнодорожных вагонов нужно обновлять, но необходимо это делать постепенно, чтобы не спровоцировать дефицит вагонов и коллапс на рынке перевозок.

    Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Аналитического центра развития рыночной экономики СМD Ukraine Игоря Гужвы.

    «Подвижной состав, его надо, безусловно, обновлять. Потому что это безопасность – раз. Два – обновление состава, это сохранение наших транспортных магистралей, где рельсы проложены. И когда они выходят из строя, вагон сам за собой может повредить другие вагоны, может повредить транспортную колею, эти рельсы», – объяснил Гужва.

    Однако эксперт подчеркнул: замена списанных вагонов на новые должна проходить поэтапно. Ведь списание десятков тысяч их из-за возраста, как это предлагает сделать Мининфраструктуры, может спровоцировать дефицит вагонов. Поэтому, по его мнению, вагоны, находящиеся в нормальном техническом состоянии – должны эксплуатироваться дальше. А непригодные – заменяться на новые.

    «Речь может идти о поэтапном снятии с эксплуатации и замещении на новые. То есть те вагоны, которые пригодны, но их нужно ремонтировать – ремонтировать. А те, которые уже полностью непригодны – списывать и вводить новые. Вот такая поэтапная эволюция должна произойти», – рассказал Гужва.

    Напомним, МИУ в рамках проекта «Большая стройка на УЗ» предлагает списать грузовые вагоны и построить новые на украинских вагоностроительных заводах. Стоимость проекта – более 100 млрд грн.

    Против списания вагонов выступили более 200 украинских компаний и ассоциаций: они подписали «Антимеморандум» и призвали власти не допустить списания вагонов, ведь из-за этого проекта бизнес и «Укрзализныця» потеряют миллиарды, а заработают на нем лишь несколько человек-владельцев вагоностроительных заводов.

    Ранее экономист Борис Кушнирук заявил, что принудительное обновление железнодорожных вагонов, инициирующее Мининфраструктуры, обогатит олигарха Игоря Коломойского и приведет к серьезным проблемам для «Укрзализныци».

    Теги: бизнес Укрзализныця промышленность
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    Программа замещения грузовых вагонов нужна, но не ценой коллапса, – эксперт