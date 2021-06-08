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    «Роттердам+»: ВАКС закрыл дело по иску НАБУ к прокурору

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    «Роттердам+»: ВАКС закрыл дело по иску НАБУ к прокурору

    Расследование дела «Роттердам+» длилось более 4 лет

    Детективы Национального антикоррупционного бюро отказались от иска по отводу прокурора САП Дениса Демкива и попросили суд оставить его без удовлетворения.

    Об этом объявила председательствующая судья Оксана Олейник во ходе заседания Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) 8 июня.

    «Удовлетворить заявления старшего детектива Романка об оставлении иска без рассмотрения», – объявила судья Олейник.

    Ходатайство об отказе от иска детективы НАБУ направили в Высший антикоррупционный суд утром 8 июня.

    Суд закрыл дело, решение обжалованию не подлежит.

    Напомним, ранее Высший антикоррупционный суд 4 раза отказал детективам НАБУ в отводе старшего прокурора группы прокуроров в деле «Роттердам+».

    В начале мая 2021 года Офис генпрокурора удовлетворил просьбу НАБУ и заменил руководителя группы прокуроров Виталия Пономаренко на нового прокурора Дениса Демкива для повторного объективного изучения материалов дела.

    20 мая новый прокурор САП в четвертый раз закрыл дело «Роттердам+» из-за отсутствия в нем состава преступления. Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.

    Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и Высшим антикоррупционным судом Украины.

    Расследование дела «Роттердам+» длилось более 4 лет. За этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.

    Соответственно, в ходе расследования не было установлено ни убытков от действия формулы, ни пострадавших.

    Теги: Коррупция в Украине Высший антикоррупционный суд
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    «Роттердам+»: ВАКС закрыл дело по иску НАБУ к прокурору