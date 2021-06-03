  1. Головна
  2. Новини (новости)
рус
    Новини (новости)

    «Роттердам+»: ВАКС снова встал на сторону прокурора, закрывшего дело из-за отсутствия состава преступления

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    «Роттердам+»: ВАКС снова встал на сторону прокурора, закрывшего дело из-за отсутствия состава преступления

    Расследование дела «Роттердам+» длилось более 4 лет

    Высший антикоррупционный суд Украины в 4-й раз подтвердил законность и обоснованность действия прокурора САП Виталия Пономаренко, который будучи руководителем группы прокуроров трижды закрывал дело «Роттердам+».

    Соответствующее решение судья Оксана Олейник приняла 3 июня.

    «Заявление старшего детектива НАБУ Романюка об отводе прокурора САП Пономаренко от участия в уголовном производстве (Роттердам+» – прим) оставить без удовлетворения», – говорится в резолютивной части решения, обнародованной бывшим главой НКРЭКУ Дмитрием Вовком.

    Решение судьи Олейник обжалованию не подлежит.

    Раннее детективы НАБУ при поддержке Никопольского завода ферросплавов и Запорожского ферросплавного завода трижды пытались заменить прокурора Пономаренко, однако все три раза разные судьи ВАКС отказывали детективов, подтверждая законность и обоснованность действий прокурора.

    Напомним, в начале мая 2021 года Офис генпрокурора удовлетворил просьбу НАБУ и заменил руководителя группы прокуроров Виталия Пономаренко на нового прокурора для повторного объективного изучения материалов дела.

    20 мая новый прокурор САП в четвертый раз закрыл дело «Роттердам+» из-за отсутствия в нем состава преступления. Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.

    Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и Высшим антикоррупционным судом Украины.

    Расследование дела «Роттердам+» длилось более 4 лет. За этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.

    Соответственно, в ходе расследования не было установлено ни убытков от действия формулы, ни пострадавших.

    Теги: Коррупция в Украине Высший антикоррупционный суд НКРЭКУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Роттердам+»: ВАКС снова встал на сторону прокурора, закрывшего дело из-за отсутствия состава преступления