Шмигаль розповів, коли та наскільки зростатиме мінімальна зарплата в Україні

У 2021 році нас ще чекає зростання «мінімалки»

До кінця поточного року мінімальна заробітна плата зросте ще на 500 грн. Підвищення також передбачене наступного року. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на сайті уряду.

Очільник уряду зауважив, що минулого року мінімальна зарплата була збільшена майже удвічі. Водночас, за його словами, потрібно зберегти баланс, аби уникнути негативного впливу інфляції та не створювати навантаження на бізнес.

«Підвищення мінімальної заробітної плати більшою мірою впливає на бюджетну сферу. Але це також створює додаткове навантаження на бізнес, який прозоро виплачує зарплати. Тож важливо вибрати вдалий момент для збільшення мінімальної зарплати, щоб воно дало результат», – сказав Денис Шмигаль.

Прем'єр-міністр підкреслив, що наразі такий результат спостерігається.

«По-перше, збільшуються доходи державного бюджету. Завдяки надходженням ЄСВ збалансовується пенсійний фонд. Деякі підприємства почали сплачувати податок на прибуток на 70% більше, фактично при тому самому рівні доходів. Це означає, що вони виходять працювати в прозору площину», – каже очільник уряду.

Крім того, Денис Шмигаль зазначив, що уряд спільно з профільними комітетами Верховної Ради зараз шукає оптимальний варіант для реформування в Україні прожиткового мінімуму й збільшення мінімальної заробітної плати.

Нагадаємо, в Україні у наступному році зросте середньомісячна зарплата. Її збільшення відбуватиметься поступово протягом року. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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