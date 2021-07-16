В случае принятия налогового проекта №5600, мы ограничим инвестиции в Украину – Джим Норт

Компания по мере возможностей модернизирует производство, но участие государства значительно повысило бы интерес к промышленной сфере Украины

Работа в горнодобывающем комплексе требует значительных вложений, поэтому в случае, если налоги для этой отрасли вырастут, вложение значительных инвестиций перестанет выглядеть привлекательным. Об этом заявил Джим Норт, исполняющего обязанности генерального директора Ferrexpo.

«Магнетитовые железные руды, как те, которые добываются в Украине, требуют значительных инвестиций для обогащения. И хотя такие руды являются одними из наиболее качественных доступных железорудных материалов, работа с ними требует инвестиций и в нашу команду, и в процессы по добыче и обработке, чтобы достичь необходимого качества продукта. Более высокие ставки отчислений ограничат подобные инвестиции», – пояснил Норт в интервью изданию ГМК Центр.

Он также заявил, что компания по мере возможностей модернизирует производство, но участие государства в этом процессе, в частности – предложение финансовых стимулов для модернизации, – значительно повысило бы интерес к промышленной сфере Украины.

«Правительства ряда стран предлагают компаниям финансовые стимулы для проведения модернизации и снижения выбросов. Если бы такие меры были предложены Украиной, это было бы мощным сигналом для индустрии», – заверил Норт.

Напомним, ранее топ-менеджмер «Арселор Миттал» Мауро Лангобардо сообщил, что компания отказывается от реализации своего инвестиционного плана стоимостью около $1 млрд, который собиралась вложить в украинскую «дочку».

Ранее Хорст Визингер, президент консалтинговой компании Horst Wiesinger Consulting (Австрия), также заявил, что Украина, как развивающаяся страна, должна разработать свою собственную формулу декарбонизации, и достичь полной консолидации позиций внутри страны, иначе цель по сокращению выбросов не будет достигнута.