В вопросе списания вагонов по возрасту необходимо найти баланс интересов, – эксперт

«Частный капитал не может закупать и использовать собственные локомотивы на железных дорогах», – Криворучко

Списание вагонов по возрасту - это вопрос, где необходимо найти четкий баланс интересов и провести адекватные экономические расчеты. В противном случае в целом позитивная идея может привести к негативным последствиям. Такое заявил руководитель Ассоциации владельцев вагонов Александр Криворучко, комментируя очередную инициативу Министерства инфраструктуры о списании вагонов по возрасту.

«Укрзализныця имеет три направления – это тяга, пути и собственно подвижной состав. Единственная часть, где произошел процесс дерегуляции и куда смогли зайти частные собственники – это подвижный состав. Но чтобы не возникло дефицита вагонов в случае, если все старые вагоны будут списаны, должен быть адекватный экономический расчет. То есть, это вопрос управленческий, потому что Укрзализныце тоже необходимо зарабатывать деньги», – пояснил эксперт.

С другой стороны, как указывает Криворучко, – частный капитал не может участвовать в тяге – то есть, закупать и использовать собственные локомотивы на железных дорогах, и в путях.

«За пути и за тягу отвечает Укрзализныця. Состояние там плачевное, и бизнес вообще никак на это не влияет. То есть, невозможно ничего самостоятельно сделать, даже часть путей отремонтировать, потому что это собственно запрещено законом. Это не вписывается в текущую экономическую ситуацию! Поэтому да, Укрзализныце надо сосредоточиться на путях и локомотивах. И поэтому тут нужен разумный баланс интересов», – резюмировал эксперт.

Напомним, Министерство инфраструктуры опубликовало новый приказ об ограничении сроков эксплуатации грузовых вагонов в зависимости от возраста. Это уже не первая попытка ведомства вмешаться в вагонный рынок: предыдущие попытки успехом не увенчались, а приказы были отклонены регуляторной службой и Министерством юстиции.

Ранее гендиректор Федерации работодателей и транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что руководству Укрзализныци следует думать о закупке локомотивов, которых катастрофически не хватает, а не о покупке новых вагонов.