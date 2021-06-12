Введение нового акциза на «зеленую» энергию может привести к банкротству и дефолту отрасли – американская Eurocape

Решение правительства обложить сектор возобновляемой энергетики новым акцизным налогом может привести к банкротству и дефолту многих компаний

Кабмин внес в парламент законопроект о введении дополнительного акцизного налога на электроэнергию из возобновляемых источников энергии

Решение правительства обложить сектор возобновляемой энергетики новым акцизным налогом может привести к банкротству и дефолту многих компаний. Об этом заявил исполнительный директор дочерней американской компании EuroCape Ukraine Михаил Чулков

«Акцизный налог 3,2%, что по факту означает очередное снижение «зеленого» тарифа. Я не думаю, что наша финансовая модель это сможет пережить», – сообщил топ-менеджер банка в ходе 12-го Европейско-Украинский Энергетического Дня в Киеве 10 июня.

Он отметил, что помимо желания правительства обложить отрасль новым, не предусмотренным законом налогом, оно не выполняет свои обязательства с оплаты уже произведенной из возобновляемых источников электроэнергии.

«Неустойчивые источники платежей по «зеленому» тарифу. Думаю, это ключевая проблема. Из-за этого практически невозможно привлекать новые инвестиции в отрасль, без понятного и устойчивого источника платежей за зеленую энергию», – добавил Чулков.

Напомним, 2 июня Кабмин внес в парламент законопроект о введении дополнительного акцизного налога на электроэнергию из возобновляемых источников энергии.

На следующий день, 3 июня крупнейший скандинавский фонд NEFCO объявил об остановке инвестиций в Украину.

Крупнейшие ассоциации назвали планы правительства в попытке экспроприации их активов и пригрозили судом.

В конце апреля иностранные инвесторы инициировали первый международный арбитраж против Украины из-за нарушения правительством своих обязательств.

Аналогичные иски против Украины готовят еще до 10 инвесторов в «зеленую» энергетику Украины.