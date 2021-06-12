  1. Головна
  2. Новини (новости)
рус
    Новини (новости)

    Введение нового акциза на «зеленую» энергию может привести к банкротству и дефолту отрасли – американская Eurocape

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Решение правительства обложить сектор возобновляемой энергетики новым акцизным налогом может привести к банкротству и дефолту многих компаний - Введение нового акциза на «зеленую» энергию может привести к банкротству и дефолту отрасли – американская Eurocape
    Решение правительства обложить сектор возобновляемой энергетики новым акцизным налогом может привести к банкротству и дефолту многих компаний
    Фото: energy.esco.agency

    Кабмин внес в парламент законопроект о введении дополнительного акцизного налога на электроэнергию из возобновляемых источников энергии

    Решение правительства обложить сектор возобновляемой энергетики новым акцизным налогом может привести к банкротству и дефолту многих компаний. Об этом заявил исполнительный директор дочерней американской компании EuroCape Ukraine Михаил Чулков

    «Акцизный налог 3,2%, что по факту означает очередное снижение «зеленого» тарифа. Я не думаю, что наша финансовая модель это сможет пережить», – сообщил топ-менеджер банка в ходе 12-го Европейско-Украинский Энергетического Дня в Киеве 10 июня.

    Он отметил, что помимо желания правительства обложить отрасль новым, не предусмотренным законом налогом, оно не выполняет свои обязательства с оплаты уже произведенной из возобновляемых источников электроэнергии.

    «Неустойчивые источники платежей по «зеленому» тарифу. Думаю, это ключевая проблема. Из-за этого практически невозможно привлекать новые инвестиции в отрасль, без понятного и устойчивого источника платежей за зеленую энергию», – добавил Чулков.

    Напомним, 2 июня Кабмин внес в парламент законопроект о введении дополнительного акцизного налога на электроэнергию из возобновляемых источников энергии.

    На следующий день, 3 июня крупнейший скандинавский фонд NEFCO объявил об остановке инвестиций в Украину.

    Крупнейшие ассоциации назвали планы правительства в попытке экспроприации их активов и пригрозили судом.

    В конце апреля иностранные инвесторы инициировали первый международный арбитраж против Украины из-за нарушения правительством своих обязательств.

    Аналогичные иски против Украины готовят еще до 10 инвесторов в «зеленую» энергетику Украины.

    Теги: модель инвестиции Кабмин парламент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Введение нового акциза на «зеленую» энергию может привести к банкротству и дефолту отрасли – американская Eurocape