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    Шоу-биз

    Любовница Роналду снялась в откровенной рекламе белья

    • Розсилка
    Джорджина Родригес - Любовница Роналду снялась в откровенной рекламе белья
    Джорджина Родригес

    Многие пользователи соцсети не оценили короткий ролик

    Возлюбленная футболиста Криштиану Роналду, 24-летняя испанская модель Джорджина Родригес, приняла участие в рекламной кампании итальянского бренда нижнего белья Yamamay.

    Слоган видео: «Каждый прекрасен по-своему, поэтому любите себя и любите других». В короткой рекламе невеста футболиста и еще несколько девушек танцуют перед камерой в нижнем белье.

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    Публикация от Georgina Rodríguez (@georginagio)

    Большинство подписчиков Джорджины восхитила фигура испанской модели. Однако были и те, кто нашел в рекламе изъян, считая, что заявленный ролик не соответствует своему же слогану, поскольку в коротком видео не было девушек, которые носят большие и маленькие размеры.

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    Любовница Роналду снялась в откровенной рекламе белья
    Любовница Роналду снялась в откровенной рекламе белья
    Любовница Роналду снялась в откровенной рекламе белья
    Любовница Роналду снялась в откровенной рекламе белья
    Любовница Роналду снялась в откровенной рекламе белья
    Любовница Роналду снялась в откровенной рекламе белья
    Любовница Роналду снялась в откровенной рекламе белья
    Любовница Роналду снялась в откровенной рекламе белья
    Любовница Роналду снялась в откровенной рекламе белья
    Любовница Роналду снялась в откровенной рекламе белья
    Любовница Роналду снялась в откровенной рекламе белья
    Любовница Роналду снялась в откровенной рекламе белья
    Любовница Роналду снялась в откровенной рекламе белья
    Любовница Роналду снялась в откровенной рекламе белья
    Любовница Роналду снялась в откровенной рекламе белья
    Любовница Роналду снялась в откровенной рекламе белья
    Любовница Роналду снялась в откровенной рекламе белья
    Любовница Роналду снялась в откровенной рекламе белья
    Любовница Роналду снялась в откровенной рекламе белья
    Любовница Роналду снялась в откровенной рекламе белья
    Любовница Роналду снялась в откровенной рекламе белья
    Любовница Роналду снялась в откровенной рекламе белья
    Любовница Роналду снялась в откровенной рекламе белья
    Любовница Роналду снялась в откровенной рекламе белья
    Любовница Роналду снялась в откровенной рекламе белья

    Напомним, Джорджина Родригес и Криштиану Роналду познакомились в 2016 году. Девушка родила футболисту ребенка, которого воспитывает вместе с тремя детьми спортсмена (их для Роналду выносили суррогатные матери).

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