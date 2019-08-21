Любовница Роналду снялась в откровенной рекламе белья



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Джорджина Родригес

Многие пользователи соцсети не оценили короткий ролик

Возлюбленная футболиста Криштиану Роналду, 24-летняя испанская модель Джорджина Родригес, приняла участие в рекламной кампании итальянского бренда нижнего белья Yamamay.

Слоган видео: «Каждый прекрасен по-своему, поэтому любите себя и любите других». В короткой рекламе невеста футболиста и еще несколько девушек танцуют перед камерой в нижнем белье.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Georgina Rodríguez (@georginagio) 19 Авг 2019 в 3:29 PDT

Большинство подписчиков Джорджины восхитила фигура испанской модели. Однако были и те, кто нашел в рекламе изъян, считая, что заявленный ролик не соответствует своему же слогану, поскольку в коротком видео не было девушек, которые носят большие и маленькие размеры.

Напомним, Джорджина Родригес и Криштиану Роналду познакомились в 2016 году. Девушка родила футболисту ребенка, которого воспитывает вместе с тремя детьми спортсмена (их для Роналду выносили суррогатные матери).

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