Григорій Вашадзе: Антикорупційний суд запрацює вже в кінці наступного року

Експерт розказав, як працюватиме антикорупційний суд та як відбуватиметься відбір суддів до нього

Президент Петро Порошенко вніс до парламенту свій законопроект про Антикорупційний суд, документ зареєстровано під №7440. Законопроект відзначений главою держави як «невідкладний». Водночас депутатський законопроект про антикорупційний суд (№6011), ініційований Сергієм Лещенком, Єгором Соболєвим та Оксаною Сироїд, був відкликаний

фото: wikipedia.org Засновник Фонду інновацій та розвитку Георгій Вашадзе

Експерт розказав, як працюватиме антикорупційний суд та як відбуватиметься відбір суддів до нього

Президент Петро Порошенко вніс до парламенту свій законопроект про Антикорупційний суд, документ зареєстровано під №7440. Законопроект відзначений главою держави як «невідкладний». Водночас депутатський законопроект про антикорупційний суд (№6011), ініційований Сергієм Лещенком, Єгором Соболєвим та Оксаною Сироїд, був відкликаний Верховною Радою. За відповідне рішення проголосували 235 народних депутатів. Голова парламенту Андрій Парубій зазначив, що президент звернувся до ВР, щоб цей законопроект був відкликаний, що дало б йому можливість внести свій проект з цього питання.

За даними прес-служби президента, експертна група презентувала Порошенку цей законопроект напередодні, 22 грудня. В нараді взяли участь засновник Фонду інновацій та розвитку Георгій Вашадзе, учений Анатолій Заєць, директор Фонду інновацій та розвитку Роман Яковлєв, суддя Вищого спеціалізованого суду України Валентин Сердюк і заступник глави адміністрації президента Олексій Філатов.

Тексту законопроекту на сайті парламенту поки що немає.

Один з членів експертної групи, яка працювала над цим документом, засновник Фонду інновацій та розвитку Георгій Вашадзе в інтерв’ю «Главкому» розповів, як має працювати цей суд, за якою процедурою до нього обиратимуться судді, коли антикорупційний суд має запрацювати та інші деталі, виписані у документі.

Яким має бути, відповідно до законопроекту, антикорупційний суд?

Згідно з документом, створюється антикорупційний суд: окремо перша інстанція та апеляція. Всього в ньому працюватиме 40 суддів. Прописана також незалежність антикорупційного суду всередині судової системи – у нього буде окреме фінансування, окремий бюджет.

Законопроект розробили в Адміністрації президента. В його основі лежать рекомендації Венеційської комісії та ОБСЄ. Крім того, свої побажання висловили експерти та громадські організацій. Ми зібрали воєдино всі ці рекомендації та написали остаточний варіант законопроекту. Зауважу: ми створили базовий законопроект, який буде розглядатися і у першому, і у другому читанні. В нього можуть внести чимало змін.

Якою буде процедура відбору суддів?

Що стосується процедури відбору, то в ній передбачається участь міжнародних експертів, всіх міжнародних організацій, які беруть участь в антикорупційних реформах в Україні – вони можуть надавати свої рекомендації стосовно будь-якого претендента. Суддею може стати людина, яка має п’ять років судового стажу або сім років стажу в адвокатурі або сім років стажу наукової діяльності у галузі юриспруденції. Ми також вказали, що наявність досвіду роботи в антикорупційних установах за кордоном буде плюсом. Всі співбесіди обов’язково будуть проводитися в онлайн режимі, щоб люди могли за ними спостерігати.

Який орган перевірятиме кандидатів на доброчесність?

Процедура передбачає можливість експертів зробити запит у будь-який контролюючий чи правоохоронний орган – НАЗК, СБУ – для перевірки доброчесності будь-якого з кандидатів. Ми не хочемо обмежувати можливості такої перевірки тільки одним органом. Передбачається низка вимог, дотримання яких гарантує доброчесність кандидатів у судді – приміром, вони не повинні бути пов’язані із політичними партіями.

Скільки часу мине, перш ніж антикорупційний суд почне роботу?

З досвіду роботи над створенням Антикорупційного бюро можу сказати, що тоді пройшов наш законопроект, але з правками. Ми обговорювали це з президентом: закон можна прийняти, але на жаль, часто трапляється, що запрацювати системі заважає велика бюрократія. За нашими розрахунками, до кінця і наступного року антикорупційний суд вже повинен функціонувати – мається на увазі, вже почати розглядати справи.

Треба врахувати ще й наступний момент: після прийняття цього закону Верховна Рада має прийняти ще один – простий, але необхідний, яким, власне, і буде створений цей суд. Для створення антикорупційного суду недостатньо указу президента – необхідно, щоб проголосував парламент. Після цього, як і у випадку створення НАБУ, ми детально прописали, які процедури мають бути втілені у наступні шість місяців, щоб орган почав нормально працювати. У тому числі ми з бюджетом працювали, виділяли гроші, необхідні для нормального функціонування НАБУ.

Після створення антикорупційного суду чи будуть до нього будуть спрямовані всі справи щодо корупції топ-посадовців, які нині лежать в судах?

Це питання буде розглядатися у Верховній Раді. На мою думку, не треба завантажувати новостворений орган тими справами, які почали розглядатися в інших судах до його створення. Є справи, які розглядаються роками, а не моє переконання, антикорупційний суд повинен почати роботу з чистого листка.