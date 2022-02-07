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    Правоохоронці зловили на хабарі чиновника Держрибагентства (фото)

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    За скоєне чоловіку може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із конфіскацією майна - Правоохоронці зловили на хабарі чиновника Держрибагентства (фото)
    За скоєне чоловіку може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із конфіскацією майна
    фото: пресслужба прокуратури

    Свої «послуги» чиновник оцінив у 18 тис. грн

    Оперативники управління стратегічних розслідувань у місті Києві та слідчі Печерського управління поліції викрили на хабарі посадовця Державного агентства меліорації та рибного господарства України. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у Facebook.

    «Керівник структурного підрозділу ДП «Науковий селекційно-генетичний центр рибництва» Держрибагентства вимагав від громадянина неправомірну вигоду за вплив на ухвалення рішення т.в.о. директора вказаного підприємства щодо передачі в оренду державного майна без погодження з Фондом державного майна України», – зазначили у прокуратурі.

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    Правоохоронці зловили на хабарі чиновника Держрибагентства (фото)
    Правоохоронці зловили на хабарі чиновника Держрибагентства (фото)
    Правоохоронці зловили на хабарі чиновника Держрибагентства (фото)

    Свої «послуги» чиновник оцінив у 18 тис. грн, які киянин мав перерахувати на його банківський рахунок. Одразу після переказу грошей посадовця держпідприємства затримали. Йому вже повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (Зловживання впливом).

    У разі доведення провини чиновника суд обере йому запобіжний захід. За скоєне чоловіку може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із конфіскацією майна.

    Нагадаємо, столичний забудовник погорів на хабарі у $120 тис. Також у Києві судитимуть чиновників, які брали хабарі за розміщення реклами.

    Теги: Київ суд хабар чиновник послуги
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    Правоохоронці зловили на хабарі чиновника Держрибагентства (фото)