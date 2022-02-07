Правоохоронці зловили на хабарі чиновника Держрибагентства (фото)

За скоєне чоловіку може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із конфіскацією майна

Свої «послуги» чиновник оцінив у 18 тис. грн

Оперативники управління стратегічних розслідувань у місті Києві та слідчі Печерського управління поліції викрили на хабарі посадовця Державного агентства меліорації та рибного господарства України. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у Facebook.

«Керівник структурного підрозділу ДП «Науковий селекційно-генетичний центр рибництва» Держрибагентства вимагав від громадянина неправомірну вигоду за вплив на ухвалення рішення т.в.о. директора вказаного підприємства щодо передачі в оренду державного майна без погодження з Фондом державного майна України», – зазначили у прокуратурі.

Свої «послуги» чиновник оцінив у 18 тис. грн, які киянин мав перерахувати на його банківський рахунок. Одразу після переказу грошей посадовця держпідприємства затримали. Йому вже повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (Зловживання впливом).

У разі доведення провини чиновника суд обере йому запобіжний захід. За скоєне чоловіку може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, столичний забудовник погорів на хабарі у $120 тис. Також у Києві судитимуть чиновників, які брали хабарі за розміщення реклами.