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    Іспанська співачка показала Київ у своєму кліпі (відео)

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    Відео створювала влітку 2021 року - Іспанська співачка показала Київ у своєму кліпі (відео)
    Відео створювала влітку 2021 року
    фото скріншот відео

    Зйомки проходили на кількох локаціях української столиці

    Іспанська співачка Rosalía знімала свій кліп у Києві. Відео на пісню Saoko з’явилося в мережі Youtube 4 лютого.

    У кліпі можна помітити кадри з Подільсько-Воскресенського моста. Крім цього, видно околиці житлового масиву Видубичі.

    За три дні кліп зібрав майже шість млн переглядів. Відео створювала влітку 2021 року київська компанія. Зйомки проходили на кількох локаціях української столиці.

    Rosalía – 29-річна іспанська співачка. Вона здобула премію Grammy, 8 премій Latin Grammy та низку інших нагород.

    Раніше повідомлялося, британський гурт Muse зняв кліп у Києві з українською акторкою

    Нагадаємо, світовий бренд алкоголю знімав рекламу у Києві.

    Також відомий французький репер OrelSan знімав у Києві свій новий кліп.

    У серпні минулого року у столиці відбувалися зйомки художнього фільму «The Last Mercenary» за участю актора Жан-Клода Ван Дама виробництва компанії Netflix.

    Теги: Київ музика співачка YouTube
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    Іспанська співачка показала Київ у своєму кліпі (відео)