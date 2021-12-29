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    У Києві звільнені від МАФів підземні переходи перетворилися на «шанхай» (відео)

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    Стихійна торгівля заполонила підземний перехід - У Києві звільнені від МАФів підземні переходи перетворилися на «шанхай» (відео)
    Стихійна торгівля заполонила підземний перехід
    фото: скріншот із відео

    На розкладках у підземних переходах продається усілякий «ширпотреб»

    У підземному переході на станції метро «Житомирська» замість демонтованих влітку МАФів зараз процвітає стихійна торгівля. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    «Круто, що майже у всіх підземних переходах прибирали незаконні МАФи. Зовсім не круто, що замість цих МАФів зараз просто стихійка, яку не бачить поліція та благоустрій», – йдеться в дописі до відео.

    На розкладках продається усілякий «ширпотреб» від нижньої білизни до квітів, оптики та солодощів.

    Нагадаємо, у травні в Києві активно звільняли від МАФів території біля станцій метрополітену.

    Проте восени в підземних переходах станцій метро Києва знову почали з’являтися МАФи.

    Тим часом столична влада продовжує звітувати про масштабне очищення Києва від МАФів. Так, у жовтні на проспекті Академіка Глушкова навпроти Національного комплексу «Експоцентр України» біля станції метро «Виставковий центр» було демонтовано понад 40 тимчасових споруд, що розміщувалися без дозвільних документів. Також у Деснянському районі від незаконно встановлених тимчасових споруд звільнено понад 7,8 тис. кв. м площі.

    Раніше депутати Київської міської ради зареєстрували два проєкти рішення стосовно нових правил розміщення тимчасових споруд – МАФів.

    Теги: Київ метро стихійна торгівля благоустрій МАФи
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    У Києві звільнені від МАФів підземні переходи перетворилися на «шанхай» (відео)