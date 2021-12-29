У Києві звільнені від МАФів підземні переходи перетворилися на «шанхай» (відео)

На розкладках у підземних переходах продається усілякий «ширпотреб»

У підземному переході на станції метро «Житомирська» замість демонтованих влітку МАФів зараз процвітає стихійна торгівля. Про це повідомляє «Київ оперативний».

«Круто, що майже у всіх підземних переходах прибирали незаконні МАФи. Зовсім не круто, що замість цих МАФів зараз просто стихійка, яку не бачить поліція та благоустрій», – йдеться в дописі до відео.

На розкладках продається усілякий «ширпотреб» від нижньої білизни до квітів, оптики та солодощів.

Нагадаємо, у травні в Києві активно звільняли від МАФів території біля станцій метрополітену.

Проте восени в підземних переходах станцій метро Києва знову почали з’являтися МАФи.

Тим часом столична влада продовжує звітувати про масштабне очищення Києва від МАФів. Так, у жовтні на проспекті Академіка Глушкова навпроти Національного комплексу «Експоцентр України» біля станції метро «Виставковий центр» було демонтовано понад 40 тимчасових споруд, що розміщувалися без дозвільних документів. Також у Деснянському районі від незаконно встановлених тимчасових споруд звільнено понад 7,8 тис. кв. м площі.

Раніше депутати Київської міської ради зареєстрували два проєкти рішення стосовно нових правил розміщення тимчасових споруд – МАФів.