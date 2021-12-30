За рік у Києві стягнено 4 млн грн штрафів за неприбрані території

Понад 50% розглянутих адмінкомісією протоколів стосувались порушень у сфері благоустрою

За 2021 рік адміністративна комісія при Київській міській державній адміністрації розглянула 3,4 тис. справ та наклала стягнень на загальну суму близько 4 млн грн. Про це повідомив перший заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень, голова адміністративної комісії Олексій Кулеба.

«Узимку традиційно інспектори благоустрою складають протоколи за погано прибраний сніг. Тож значна частка розглянутих комісією справ стосується саме прибирання снігу та накрижень. Балансоутримувачі зобов’язані прибирати на своїх ділянках. Якщо уникають – адмінкомісія накладає штраф. За рік ми розглянули майже 3,4 тисячі протоколів та наклали стягнень на суму близько 4 млн грн. Для порівняння: у 2020-му ця цифра була значно меншою – 2,6 млн грн», – прокоментував Кулеба.

Він зазначив, що адміністративна комісія провела за цей рік 27 засідань. Із загальної кількості розглянутих протоколів – понад 50% стосувались порушень у сфері благоустрою: неприбране сміття, неогороджені розриття, відкриті люки тощо.

Протоколів, що склали інспектори благоустрою, розглянуто понад 2,3 тисячі. До бюджету міста надійшло додатково майже 2,4 млн грн саме за порушення Правил благоустрою.

Нагадаємо, відповідно до ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення штрафи за порушення Правил благоустрою складають: 340-1360 грн для фізичних осіб та 850-1700 грн для посадових осіб та підприємців.

Раніше повідомлялося, що за три місяці осені столичні інспектори благоустрою внесли близько 9,5 тисячі приписів та склали понад 2 тисячі адміністративних протоколів.