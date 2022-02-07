Відвідувачі були без масок і covid-сертифікатів. Адміністратор кав’ярні заплатить великий штраф

У суді адміністратор кав’ярні не визнав вини, сказав, що у день перевірки у закладі дотримувалися карантинні вимоги.

Чоловіка визнано винним у порушенні правил карантину

Печерський районний суд Києва оштрафував на 17 тис. грн адміністратора київської кав'ярні [email protected] city за порушення правил карантину. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на постанову від 13 січня.

За даними адмінпротоколу, 4 листопада 2021 року, перебуваючи на робочому місці у кав'ярні [email protected] city, що на вулиці Є. Гуцала, 3-А, адміністратор не забезпечив дотримання вимог щодо профілактики заходів протидії поширення коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, у приміщенні закладу перебували та обслуговували відвідувачів без вдягнених засобів індивідуального захисту; не проводилося вимірювання температури відвідувачів; не дотримано вимог перевірки covid-сертифікатів у відвідувачів. Також у закладі лище частково було нанесено позначку про дистанцію (1,5 м).

Крім цього, співробітники столичної Держпродспоживслужби виявили, що в адміністратора кав’ярні була одна доза дводозної вакцини. Натомість не вдалося з’ясувати, чи вакциновані двоє барменів – вони втекли із закладу.

У суді адміністратор кав’ярні не визнав вини. Сказав, що у день перевірки у закладі дотримувалися вимоги законодавства щодо карантинних обмежень. Заперечив обставини правопорушення, викладені у протоколі.

Разом з тим суд дійшов висновків про винуватість адміністратора закладу громадського харчування. Це підтверджується протоколом про адмінправопорушення, листом-опитувальником, де зафіксовані правопорушення. Позицію адміністратора суд розцінив, як надуману, безпідставну і таку, що не підтверджена жодним достовірним доказом.

Окрім штрафу, порушник заплатить 496,2 грн судового збору.

Нагадаємо, що за порушення карантину передбачена відповідальність за ст. 44-3 Кодексу про адміністративні правопорушення («Порушення правил щодо карантину людей») передбачає штраф від 17 тис. грн до 34 тис. грн для громадян і 34-170 тис. грн – для посадових осіб.

Як повідомляв «Главком», на Дніпропетровщині власниця фальшивого covid-свідоцтва отримала покарання у вигляді одного року обмеження волі, яке суд замінив на рік випробувального терміну. Обвинувачена придбала у невідомої особи підроблене свідоцтво про вакцинацію від коронавірусної хвороби Covid-19. Фейковий документ жінка використовувала з метою отримання права безперешкодно відвідувати заклади громадського харчування (бари, ресторани, кафе тощо).