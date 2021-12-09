Неприбране сміття, незаконні МАФи. Восени в Києві зафіксовано майже 10 тис. порушень

Восени в інспекторів благоустрою було дуже багато роботи

За три місяці осені столичні інспектори благоустрою внесли близько 9,5 тисячі приписів та склали понад 2 тисячі адміністративних протоколів. Найбільше інспектори Департаменту міського благоустрою та районних держадміністрацій фіксували порушень щодо роботи МАФів, неприбраних літніх майданчиків, несвоєчасно вивезеного сміття. Про це повідомив директор Департаменту міського благоустрою Тимур Ткаченко.

«Ми посилено готувались до зими. В інспекторів благоустрою було дуже багато роботи. Фіксували неприбрані літні майданчики, у яких завершився термін дії договорів: близько 3 тис. приписів та 25 протоколів. Літні тераси заважають комунальним службам чистити тротуар від снігу. Перевіряли зливостоки та відновлення тротуарів і доріг після розриттів. Традиційно багато зауважень до роботи МАФів: близько 3 тис. приписів та 500 адміністративних протоколів. Невчасно вивезене сміття також у «лідерах»: 600 приписів і понад 70 протоколів», – додав Ткаченко.

Директор Департаменту міського благоустрою нагадав, що протягом жовтня в місті тривав період посиленого прибирання та впорядкування міського простору.

Під час комісійних виїздів у райони комунальним службам міста було надано до 230 протокольних доручень, виконання яких контролювали інспектори КП «Київблагоустрій».

«Місто – це живий організм, щогодини відбуваються різні події, у тому числі десь викидається сміття, десь малюють на стінах графіті, а десь навпаки – створюють сквер, встановлюють антипаркувальні стовпчики та прокладають велодоріжку. Благоустрій – історія, яка не має завершення. У ній беруть участь тією чи іншою мірою всі кияни», – прокоментував перший заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба.

Нагадаємо, 8 грудня до поліції Києва надійшло повідомлення про те, що у Дарницькому районі невідомі напали на працівників комунального підприємства під час демонтажу незаконно встановлених МАФів.

Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом хуліганських дій під час демонтажу МАФів та затримала трьох іноземців.



