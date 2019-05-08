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    Новини

    У Києві Хрещатиком пройшла хода пам'яті

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    Маршрут пролягав від будівлі Київської міської державної адміністрації, вулицею Хрещатик, через Європейську площу до Меморіалу &laquo;Стіна пам'яті народної&raquo; - У Києві Хрещатиком пройшла хода пам'яті
    Маршрут пролягав від будівлі Київської міської державної адміністрації, вулицею Хрещатик, через Європейську площу до Меморіалу «Стіна пам'яті народної»

    В акції взяли участь близько 250 дружин і матерів загиблих воїнів АТО/ООС, а також сотні військових

    У Києві на Хрещатику 8 травня пройшла хода пам'яті на честь загиблих на Донбасі захисників України. Про це повідомляє «Укрінформ».

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    Зазначається, що в акції взяли участь близько 250 дружин і матерів загиблих воїнів АТО/ООС, а також сотні військових.

    «Більшість учасників несли в руках квіти. Колону супроводжувала патрульна поліція. Маршрут пролягав від будівлі Київської міської державної адміністрації, вулицею Хрещатик, через Європейську площу до Меморіалу «Стіна пам'яті народної», - йдеться у повідомленні.

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    У Києві Хрещатиком пройшла хода пам'яті
    У Києві Хрещатиком пройшла хода пам'яті
    У Києві Хрещатиком пройшла хода пам'яті
    У Києві Хрещатиком пройшла хода пам'яті
    У Києві Хрещатиком пройшла хода пам'яті
    У Києві Хрещатиком пройшла хода пам'яті
    У Києві Хрещатиком пройшла хода пам'яті

    Як повідомлялося, сьогодні міністр оборони України Степан Полторак вручив нагороди батькам 250 загиблих на Донбасі воїнів і оголосив про започаткування нової традиції - віднині щороку 8 травня, в День пам'яті та примирення, Міноборони відзначатиме батьків військовослужбовців, які перебувають у зоні бойових дій або загинули під час захисту України.

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