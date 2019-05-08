В Одеській області вшанували пам'ять загиблих у Другій світовій війні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На Алеї Слави працюватиме фотовиставка присвячена війні на Сході

Одеська область вшановує пам'ять жертв Другої світової війни, зокрема, покладанням квітів до пам’ятника Невідомому матросу на Алеї Слави. Разом із громадою участь у меморіальних заходах взяв заступник голови Одеської обласної державної адміністрації Сергій Колебошин.

Священнослужителі дев'яти конфесій відправили спільний молебень за загиблими. Присутні вшанували жертв хвилиною мовчання та поклали квіти до вічного вогню.

Зазначимо, сьогодні протягом дня на Алеї Слави працюватиме фотовиставка, що присвячена війні на Сході України та пам'яті Небесної сотні.